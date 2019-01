Eigenares beroemde hotel Negresco in Nice overleden

De eigenares van het beroemde hotel Negresco op de Promenade des Anglais in Nice is maandagnacht op 95-jarige leeftijd overleden.

Dat is van haar curator vernomen. Jeanne Augier, die in 2013 onder curatele werd geplaatst om haar te beschermen tegen fortuinzoekers, woonde in een groot appartement in het vijfsterrenhotel aan de Azurenkust, dat dankzij haar wereldvermaard werd. Op 27 maart zou ze 96 geworden zijn. Burgemeester Christian Estrosi deelde via Twitter mee dat Augier haar leven lang heeft bijgedragen aan de uitstraling van Nice.

Ze kon zich enkel verplaatsen in een rolstoel en leed aan geheugenverlies, waardoor ze niet meer in staat was het hotel nog te runnen. Ze werd in 2013 onder curatele geplaatst nadat ze decennialang het hotel op ouderwetse wijze had bestuurd, deels autoritair en paternalistisch.

Kunstwerken

Schermvullende weergave Het hotel Negresco.

Met zijn façade uit de belle époque en roze koepel is het meer dan 100 jaar oude hotel, dat ze in 1957 van haar vader had geërfd, een oriëntatiepunt van de Promenade des Anglais, onmiddellijk aan het strand van de chique badplaats aan de Franse Côte d'Azur. De 124 kamers en suites waren ingericht met eclectische meubels. In haar leven had ze meer dan 6.000 kunstwerken verzameld die in heel het hotel te zien waren. Het luxehotel trok wereldberoemde muzikanten aan als Michael Jackson, Mick Jagger of de Beatles. Ook actrice Greta Garbo en acteur Jean Marais waren er vroeger graag geziene gasten.

De Negresco is een van de laatste hotelpaleizen van Frankrijk dat nog in handen is van Franse privé-eigenaars, aldus de media. De zaak met een tweesterrenrestaurant zou volgens een schatting tussen 300 tot 400 miljoen euro waard zijn, aldus het Franse persbureau AFP.

Stichting

De maandagavond overleden Augier heeft geen rechtstreekse nakomelingen. Ze riep een soort stichting in het leven waarvan de inkomsten ten goede moeten komen aan de verdere ontwikkeling van het hotel en aan de dierenbescherming. Tal van kapitaalkrachtige lieden trachtten de voorbije jaren het hotel te kopen. Microsoft-stichter Bill Gates bood naar verluidt een blanco cheque aan, maar werd door Augier minzaam afgewezen.