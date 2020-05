Elitaire zakenclub Cercle Lorraine staat te koop

De bekende Brusselse zakenclub Cercle Lorraine, bekend voor haar lunchgesprekken met politici en top-CEO's, is door de coronacrisis gedwongen een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen.

De Cercle Lorraine kan door de lockdown onvoldoende inkomsten generen om alle vaste kosten te dekken, liet de top van de zakenclub weten in een mededeling aan zijn leden. Daarom zit er voor de Cercle Lorraine, die net tegenover het Brusselse justitiepaleis ligt, niets anders op dan een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen.

In hun mededeling zeggen voorzitter Herman Craeninckx en algemeen directeur Isabelle Simon dat een overnemer gezocht wordt. 'De gerechtelijke reorganisatie is nodig en is de beste manier om de toekomst van de Cercle veilig te stellen,' zegt het duo.