Eventondernemer Stéphan Uhoda neemt Leuvense Seauton over

Seauton - Grieks voor 'ken jezelf' - is een snelgroeiend bureau dat bedrijven en organisaties begeleidt in het organiseren van congressen en andere evenementen. Het 21 jaar oude bedrijf heeft 24 mensen in dienst en wordt geleid door zijn oprichter Jan Samyn. Zijn klanten zijn vooral Europese multinationals zoals Novartis en Toyota Motor Europe, maar Seauton organiseert ook veel gespecialiseerde medische congressen.

Die partner vond Samyn in Stéphan Uhoda, een Waalse ondernemer die al bijna 30 jaar in het wereldje actief is. Uhoda richtte in 1992 het Brusselse bureau Cecoforma op en nam in 2016 de Luikse sectorgenoot Dynamic over. Met Seauton komt daar nu een bureau met een kleine 10 miljoen euro omzet bij.