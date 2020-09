Exki krijgt vers geld

De aandeelhouders van Exki pompen 3 miljoen euro vers kapitaal in de Belgische restaurantketen.

Exki wordt midscheeps getroffen door de coronacrisis. Tijdens de lockdown gingen de restaurants in België dicht en in sommige landen zijn vele restaurants nog niet heropend. In de Parijse luchthavens, waar franchisenemers 14 restaurants uitbaten, zijn er maar drie weer open omdat de meeste luchthaventerminals nog gesloten zijn. Daardoor krijgt de groep onvoldoende cash binnen om te investeren.

De drie aandeelhouders - de Gentse familie Dossche (67%), Iris Belgium (18%) en medeoprichter en CEO Frédéric Rouvez kiezen nu voor de vlucht vooruit en beslisten 3 miljoen euro verse middelen in de keten te pompen.

Dat geld wordt geïnvesteerd in de renovatie van de restaurants, de bouw van een centrale keuken in Nijvel en digitalisering om levering aan huis of op het werk te vergemakkelijken. Exki telt 107 restaurants (waaronder 62 in franchise), zes meer dan een jaar geleden.

Nicolas Steisel, die zo'n twintig jaar geleden samen met Rouvez en Arnaud de Meeus Exki oprichtte, verlaat de groep en verkoopt zijn belang van 8,9 procent aan de andere aandeelhouders. De Meeus vertrok tien jaar geleden al.