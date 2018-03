FOD Economie: 'Deliveroo-koerier is schijnzelfstandige'

Sinds januari wil koerierdienst Deliveroo enkel nog een beroep doen op zelfstandigen . Een fietskoerier die als werknemer bij Deliveroo in dienst was, stapte daarop samen met zijn advocaat naar de FOD Economie. De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR), een onderdeel van de FOD, beoordeelde zijn nieuwe statuut als schijnzelfstandigheid . De voorwaarden die Deliveroo oplegt, meent de CAR, duiden op de arbeidsrelatie van een werknemer.

In de beslissing van 9 maart voert de CAR aan dat een Deliveroo-koerier in een ondergeschikt verband werkt, zoals typisch is voor een werknemer. Hij beschikt over weinig manoeuvreerruimte om zijn eigen werktijd noch het werk zelf te regelen. Zo moet de koerier een week op voorhand doorgeven wanneer hij beschikbaar is voor het platform, een werkschema dat Deliveroo uiteindelijk goedkeurt. Bovendien worden koeriers continu via gps gevolgd.