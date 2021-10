Fiscus blijft erbij: 192 glazen bier uit een vat

Vorige week raakte bekend dat beroepsvereniging Fedcaf een geschil met de fiscus had gewonnen over de fiscale behandeling van een vat bier van 50 liter. De fiscus gaat ervan uit dat een café 192 glazen bier uit een vat kan halen en berekent daar belasting op.

De Raad van State vernietigde de regeling, nadat de beroepsfederatie daarvoor een procedure had gestart. Toch past de FOD Financiën de berekening niet aan. De fiscus blijft uitgaan van 192 glazen per vat. 'De Raad van State heeft zich uitgesproken over een vormvereiste die niet werd gerespecteerd. We gaan die voortaan wel respecteren, maar niet de berekening aanpassen', legt woordvoerder Francis Adyns uit.

Berekening

De fiscus redeneert dat de Raad van State in het arrest niet oordeelde over de berekeningswijze. De Raad zegt dat de regeling eerst voor een advies naar de afdeling Wetgeving van de Raad van State had moeten gaan, voor de fiscus ze toepaste. Dat is niet gebeurd omdat de overheidsdienst de regeling als een administratieve bepaling beschouwde. De Raad heeft geen oordeel geveld over de 192 glazen per vat.