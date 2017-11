Gent grote winnaar Michelinsterren

Met een tweede ster voor Vrijmoed (Michael Vrijmoed) en een eerste ster voor Chambre Séparée (Kobe Desramaults) en OAK (Marcelo Ballardin) maakt de Arteveldestad een grote culinaire sprong.

België en Luxemburg tellen voortaan 144 sterrenrestaurants. De allerbeste adressen zijn volgens de Michelin-inspecteurs nog steeds Hof van Cleve in Kruishoutem van Peter Goossens en Hertog Jan in Zedelgem van Gert De Mangeleer. Zij behouden hun drie sterren.

Twee sterren

De inspecteurs hebben naast Vrijmoed nog twee andere restaurants van een tweede ster voorzien: La Source van Ralf Berendsen in Lanaken en Boury van Tim Boury in Roeselare.

In Vlaanderen hebben 11 nieuwe restaurants een ster gekregen. Chambre Séparée van Kobe Desramaults is de meest opmerkelijke. Hij nam vorig jaar afscheid van zijn sterrenrestaurant In De Wulf in Dranouter en zette een nieuw concept neer van 20 gangen voor 200 euro in de oude Belgacom-toren in Gent.

Ook De Vork van Luc Bellings in Hasselt, het nieuwe project van Luc Bellings, krijgt meteen een ster. Hij sloot Aan Tafel en leverde twee sterren in om een plezantere brasserie te openen drie huizen verder. Een gelijkaardig verhaal in Sint-Martens-Bodegem waar chef-kok Thomas Locus dit jaar de deur achter zich dicht trok van sterrenrestaurant Bistro Margaux. Het nieuwe project in hetzelfde gebouw, Brasserie Julie wordt meteen bekroond.

In Brugge krijgt Geert Van Hecke na de sluiting van De Karmeliet een ster voor zijn nieuwe project Zet’Joe by Geert Van Hecke. In dezelfde stad krijgt ook Goffin zijn eerste ster.

In Tongeren valt Altermezzo weer in de prijzen. Jo Grootaers werd vorige week bekroond tot jonge chef van het jaar door Gault Millau. Nu kan hij de eerste ster aan de gevel hangen.

Nog nieuwe sterren zijn voor Carcasse van slager Hendrik Dierendonck en Michael Yates aan het fornuis, in Sint-Idesbald en The Butcher's son in de Antwerpse stadbrouwerij De Koninck.

In Antwerpen krijgt Dôme met nieuwe eigenaars opnieuw een ster. Nieuwpoort heeft er met M-Bistro ook een sterrenrestaurant bij.

Brussel

In Brussel is het instituut L'Ecailler du Palais Royal in de Zavel het enige nieuwe sterrenrestaurant van de hoofdstad. In Wallonië krijgt Bistro Racine in Braine-le-Château zijn eerste ster.

Ster kwijt

Michelin schrapte ook heel wat sterren, vaak omdat de zaak gesloten werden of dat de eigenaar aankondigde dit binnenkort te doen. Naast Aan Tafel bij Luc Bellings (Hasselt), Bistro Margaux (Sint-Martens-Bodegem) gaat het om WY (Brussel), De Tuinkamer (Beersel), Danny (Maasmechelen),Ten Bogaerde (Koksijde) en Bruneau (Brussel).

Ook de enige vrouwelijke Vlaamse sterrenchef chef Karen Keygnaert kondigde eerder aan dat ze haar ster wou inleveren voor A'qi in Sint-Andries.

Andere Vlaamse zaken die hun ster kwijtspeelden zijn L'Epicerie du Cirque (Antwerpen), Apriori in Haaltert en Kasteel Diependael (Elewijt). In Wallonië gaat het om La Bergerie (Lives-sur-Meuse) en Cuisinémoi (Namen).