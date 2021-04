Gentse Deliverect zet al na 2,5 jaar koers naar miljardenstatus

Een maaltijdkoerier in New York. Deliverect, dat software voor online horecabestellingen levert, wil in Noord-Amerika investeren in extra groei.

Het Gentse Deliverect, dat software maakt om online bestellingen van horecazaken te beheren, haalt 65 miljoen dollar (54 miljoen euro) op om de leiderspositie op de wereldmarkt te claimen.

Amper een jaar na de vorige kapitaalronde van 16 miljoen euro laat Deliverect opnieuw van zich spreken met een drie keer grotere kapitaalinjectie. Het bedrijf treedt toe tot een selecte groep van Belgische groeiers met een waardering van meerdere honderden miljoenen – een exact bedrag willen betrokkenen niet noemen.

Deliverect krijgt twee durfkapitaalfondsen van wereldformaat als nieuwe aandeelhouders. Het zijn DST Global, dat aan boord is of was bij digitale topbedrijven als Facebook, Alibaba, Airbnb en het ‘Chinese Uber’ Didi Chuxing, en Redpoint Ventures, dat investeerde in de streamingdienst Netflix, de maaltijdbezorger Just Eat, het betaalbedrijf Stripe en het databedrijf Snowflake. Het gaat om de op een na grootste kapitaalronde van een Belgische groeier dit jaar. Het Gentse biotechbedrijf Agomab kreeg 62 miljoen euro op de bankrekening.

De zogenaamde C-ronde is een mooie erkenning voor een Vlaamse start-up die amper 2,5 jaar geleden werd opgericht en die al meer dan 90 miljoen dollar aantrok van investeerders. Deliverect verkoopt zijn cloudsoftware, waarmee restaurants hun bestellingen via diverse online en offline kanalen kunnen stroomlijnen, al aan ruim 10.000 horecazaken in meer dan 30 landen.

Het verschroeiende groeitempo kreeg het voorbije jaar nog een boost door de coronacrisis, die horecazaken in de hele wereld dwong om maaltijden online te verkopen. ‘In het voorbije jaar hebben we meer dan 30 miljoen bestellingen verwerkt voor een waarde van meer dan een miljard dollar’, zegt CEO Zhong Xu, die het bedrijf samen met Jan Hollez oprichtte.

Grote ketens als klant

In een volgende fase mikt het duo op de sprong van duizenden naar honderdduizenden gebruikers. Geografisch gaat het vooral investeren in Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Ook de klantenbasis wordt verbreed. Lokale horecazaken blijven het gros van de omzet leveren, maar Xu verwacht dat ook steeds meer grote ketens klant worden. ‘In diverse landen wordt onze software al gebruikt door ketens als KFC, Burger King en Taco Bell. We zien dat nog toenemen.’

Schermvullende weergave Zhong Xu en Jan Hollez willen ook meer grote fastfoodketens en voedingsmerken bedienen. ©rv

Een derde segment waar nog veel groei te rapen valt, zijn de bekende merken uit de zogenaamde FMCG-sector. Een mooi voorbeeld is de voedingsmultinational Unilever, die zijn ijsmerk Ben & Jerry’s rechtstreeks verkoopt via online platformen, met de software van Deliverect.

Deliverect telt meer dan 200 werknemers, maar dat aantal moet flink groeien. ‘In ons land alleen verwachten we op korte termijn meer dan 100 man in dienst te nemen’, zegt Xu.

Geen dip verwacht

Schrik voor een postcoronadip is er niet. ‘Integendeel. Vroeger bestelde minder dan 10 procent van de 55-plussers wekelijks een maaltijd online, vandaag is dat 40 à 50 procent. Dat zal niet verdwijnen. En wanneer de horeca weer open mag, komen er nog extra klanten in het restaurant zelf bij. De nood aan software om dat allemaal te beheren wordt alleen groter.’

Recent marktonderzoek lijkt Xu gelijk te geven. Volgens Deloitte is het aantal bestellingen met 14 procent gestegen sinds Covid-19. En in een Europees onderzoek door McKinsey verklaarde 51 procent van de Belgische ondervraagden dat ze hun online bestelgedrag in de toekomst zouden aanhouden.

Deliverect verkoopt zijn software in een abonnementsmodel, met een maandprijs die oploopt volgens het aantal afgehandelde bestellingen. ‘Hoe meer bestellingen, hoe beter voor ons én voor het restaurant’, zegt Xu. Door de hoge investeringen is Deliverect nog niet winstgevend, maar concrete cijfers wil Xu niet kwijt.

Volgende unicorn?

Deliverect is na deze kapitaalronde een duidelijke kanshebber om toe te treden tot het selecte clubje van unicorns (eenhoorns), zoals start-ups met een miljardenwaardering worden genoemd. In ons land hebben de Brusselse dataspecialist Collibra en het Gentse hostingbedrijf Team.blue (ex-Combell) die status al verworven.

Volgens Jurgen Ingels, met zijn fonds Smartfin een investeerder van het eerste uur, zijn alle ingrediënten aanwezig om van Deliverect een wereldleider te maken die later de stap naar de beurs kan zetten. ‘Ze hebben een goede oplossing, de hele wereld is een potentiële markt, en het nodige geld is er nu. Ook hebben de twee ondernemers al eens in dezelfde sector een bedrijf opgericht (Posios, zie hieronder, red.). Zulke mensen weten hoe ze de juiste dingen in de juiste volgorde moeten doen, wat de kans op succes verhoogt.’