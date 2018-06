Gentse kassamaker scoort contract met Deliveroo

De Gentse vestiging van het Canadese Lightspeed heeft een belangrijke deal gesloten met de maaltijdkoerier Deliveroo. Die laatste gaat het mobiele kassasysteem van Lightspeed integreren in zijn horecasoftware.

Zowel Lightspeed als Deliveroo hebben het restaurantwezen op hun eigen manier gedigitaliseerd. De eerste met een digitaal en mobiel kassasysteem dat in Gent ontwikkeld werd (door de start-up Posios , die in 2014 door Lightspeed werd overgenomen), de tweede met een platform om online bestellingen van maaltijden te registreren en door te geven.

Door die twee toepassingen met elkaar te integreren, kunnen restaurantuitbaters de online bestellingen via Deliveroo veel makkelijker verwerken in hun Lightspeed-kassassysteem. De orders moeten niet meer manueel gekopieerd worden van het ene naar het andere platform, wat werkuren uitspaart en voor minder fouten zorgt, onder meer in het voorraadbeheer en de btw-berekening.