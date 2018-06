Gimv en Top Brands kopen burgerketen Ellis

De twee investeerders en CEO Thierry Canetta willen verder groeien in België, Nederland en Frankrijk, de drie markten waar Ellis Gourmet al actief is.

De Tijd schreef eind vorig jaar dat Ellis Gourmet Burger op zoek was naar een partner. De opzet van die zoektocht? Een partij vinden die bereid was de groei van de keten te ondersteunen.

Zes maand later is die partner gevonden. Het gaat zelfs om een duo: Gimv en Top Brands. Eerstgenoemde is de bekendste van de twee.

Top Brands is bij het grote publiek niet bekend, maar de merken in zijn portefeuille zijn dat des te meer: het heeft voor ons land de masterfranchise in handen voor Pizza Hut en de bakkerijketen Paul. Top Brands is ook eigenaar van Wasbar, dat bar en wassalon combineert.

Groei in drie landen

De twee verwerven een meerderheidsbelang in Ellis. Medeoprichter en CEO Thierry Canetta blijft aan het roer en koopt een minderheidsbelang in de nieuwe constructie boven het bedrijf. Ook medeoprichter Amaury Hendrickx behoudt een kleine participatie.

De focus van de nieuwe eigenaars zal liggen op een verdere professionalisering van de keten en een verder groeitraject, in eerste instantie in de drie landen waar Ellis al aanwezig is (België, Nederland en Frankrijk).

CEO Canetta gaf in het verleden al enkele hints over zijn ambitie. ‘Ik zie minstens 30 Ellis Gourmet Burgers in België. Ook in Frankrijk en Luxemburg zien we mogelijkheden’, zei hij enkele jaren geleden. ‘En als het in Frankrijk goed gaat, dan kijken we naar Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.’

Sterrenchefs

Ellis maakt ‘betere’ hamburgers die tegen een stevige prijs worden verkocht. De keten heeft 25 restaurants verspreid over België, Nederland en Frankrijk en realiseerde vorig jaar een omzet van 24 miljoen euro.

Ellis neemt zijn rundvlees onder meer af bij de West-Vlaamse kwaliteitsslager Hendrik Dierendonck en pakt bij openingen vaak uit met recepten van sterrenchefs. Op het menu staan burgers met dragonmayonaise, gemarineerde rode uien, lamsvlees of nog Bleu des Causses-kaas en guacamole.

CEO Thierry Canetta richtte Ellis Gourmet Burger zeven jaar geleden met vier andere particulieren op: David Claeys, Robin Manso, Yannick Berkvens en Amaury Hendrickx. De eerste drie stapten in 2013 al uit en lanceerden intussen het luxefrietkraam Baraque Friture en de pizzaketen Ottomat. Canetta en Hendrickx bezaten sinds 2013 elk de helft van de aandelen.

Paddenstoelen

De jongste jaren schoten de ketens die kwaliteitsvlees aan de man brengen als paddenstoelen uit de grond. Behalve Ellis gaat het onder meer om Manhattn’s en Burgerij.