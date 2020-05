Hoofdaandeelhouder Cobepa gooit Le Pain Quotidien reddingsboei toe

De Ondernemingsrechtbank van Brussel krijgt volgende week een reorganisatieplan voor een 'Pain Quotidien bis' op tafel in het kader van een WCO-procedure. Dat vernam De Tijd en wordt bevestigd door hoofdaandeelhouder Cobepa. Het plan houdt ook een stevige hertekening van de Amerikaanse en Britse activiteiten in.

De positionering van Le Pain Quotidien als luxueuze speler op dure locaties weegt al langer op de financiële resultaten van de bakkerijketen. Vooral de Amerikaanse en Britse dochters lagen daar aan de basis van. Die zagen door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen nog wat meer af.

Om te vermijden dat Le Pain Quotidien wegzinkt, grijpt hoofdaandeelhouder Cobepa nu in, vernam De Tijd. Het plan dat de investeringsmaatschappij uitwerkte bestaat uit twee luiken: het loslaten van de Amerikaanse en Britse activiteiten en, via een gerechterlijk akkoord (de zogenaamde WCO-procedure), de lancering van een 'Pain Quotidien bis'.

Tot nu toe had Le Pain Quotidien in de VS (een 90-tal) en het Verenigd Koninkrijk (26) enkel winkels in eigen beheer. 'We hebben de lokale managers en bestuurders gevraagd een oplossing te vinden voor hun eigen toekomst, maar zonder de financiële steun van Le Pain Quotidien', zegt Jean-Marie Laurent Josi, CEO van Cobepa en voorzitter van Le Pain Quotidien.

In de VS zijn er vergevorderde gesprekken voor de overname van de winkels via een gefranchiseerde, die een nieuwe hoofdfranchise (master franchise) in handen krijgen. Ook in het VK staat een dergelijke constructie op de rails. Le Pain Quotidien zal met andere woorden aanwezig blijven op die markten, maar financieel of op aandeelhoudersvlak niet meer gelinkt zijn aan de Belgische groep. Er zullen in die twee landen ook minder winkels zijn: allicht slechts een 50-tal meer in de VS en een 15-tal in het VK.

Voor de andere internationales franchises (Mexico, Brazilië, Argentiën, het Midden-Oosten, Japan) verandert er niets.

'Pain Quotidien bis'

Le Pain Quotidien vroeg in het tweede luik van zijn hertekening onlangs bescherming tegen zijn schuldeisers aan via een zogenaamde WCO-procedure. Maar waar gewoonlijk een lange periode nodig is voor een reorganisatieplan, heeft Cobepa dat huiswerk al gemaakt.'



De investeringsmaatschappij heeft alle bancaire schulden van Le Pain Quotidien - die volgens de balans 80 miljoen euro bedragen - overgekocht. Ze gaat de rechter nu ook een plan voorleggen voor een 'Pain Quotidien bis'. Die zou Le Pain Quotidien België en Frankrijk (winkels in eigen beheer, red.) omvatten, l'Atelier du Pain (het productie-atelier), de rechten op het merk en de contracten met de internationale gefranchiseerden, ook in de VS en het VK. Er zouden geen gevolgen zijn voor de tewerkstelling in België.

'Wij denken dat we op die manier de onzekerheid rond de toekomst van Le Pain Quotidien weghalen en dat de groep opgekuist met een schone lei kan herstarten. De consument zou er - na het overwaaien van de coronacrisis weliswaar - niets van moeten merken', aldus Laurent Josi. Cobepa, die tot nu toe 43 procent van Le Pain Quotidien bezat, zou hoofdaandeelhouder blijven in de nieuwe constructie. Met welk belang is niet meteen duidelijk.