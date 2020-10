Horeca Vlaanderen overweegt rechtszaak tegen sluiting

'We winnen juridische informatie in om na te gaan of de algemene sluiting van cafés en restaurants wel proportioneel is', zegt Matthias De Caluwe, topman van de sectorvereniging. 'Dat zijn we verplicht aan onze ondernemers.'

In navolging van de Waalse horecafederatie overweegt ook Horeca Vlaanderen juridische stappen. 'We winnen info in bij onze juristen, om na te gaan of de algemene sluiting van restaurants en cafés proportioneel is. Dat zijn we verplicht aan onze ondernemers. De volksgezondheid is cruciaal, daar is geen discussie over. Maar maatregelen moeten wel evenredig zijn', zegt topman Matthias De Caluwe.

Ook Angelo Rosseel van tweesterrenrestaurant La Durée in Izegem overweegt juridische stappen. 'Ik ga er alles aan doen om zoveel mogelijk collega’s te mobiliseren', zegt de chef-kok aan Het Laatste Nieuws.

Volgens De Caluwe voelt de sluiting 'onrechtvaardig' aan, omdat er geen data beschikbaar zijn die de stijgende coronacijfers kunnen toeschrijven aan de cafés en restaurants. Bovendien deed de horeca er alles aan om de strenge regels rond mondmaskers en afstand tussen de tafels te respecteren, zegt hij.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukt dat er wel degelijk redenen zijn om de horeca te sluiten. 'Het is helaas nogal simpel: we moeten onze contacten verminderen, want het virus leeft daar van. We laten het toe waar het noodzakelijk is dat mensen samenkomen, zoals op school, maar waar dat niet nodig is moeten we die contacten naar beneden krijgen.'

Financiële steun

De Caluwe benadrukt dat de eventuele juridische stappen los staan van de lopende onderhandelingen over steunmaatregelen met de verschillende regeringen, 'die goed verlopen'. 'Wij willen er vooral voor zorgen dat alle steun van toepassing is op heel ons horecahuis, dus niet alleen voor hotels, restaurants en cafés, maar ook voor feestzalen, cateraars, discotheken en frituren', aldus De Caluwe. 'Alles moet van toepassing zijn op iedereen, want iedereen verdient een eerlijke kans om hierdoor te geraken. Daar houden we echt aan vast.'

Liggen al vast: het overbruggingsrecht wordt verdubbeld voor wie verplicht de deuren moet sluiten, een kwijtschelding van sociale bijdragen voor een bepaalde periode en de overheid zal ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel een eindejaarspremie kunnen uitbetalen.

Kerstperiode