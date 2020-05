Horeca hoopt op duidelijkheid over heropening

Het is nog altijd afwachten wanneer en hoe de horeca mag heropenen.

De horeca hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden waarop cafés en restaurants allicht op 8 juni kunnen opengaan. De GEES, de expertengroep die zich over de exitstrategie uit de coronamaatregelen buigt, moet een rapport afleveren over de manier waarop de cafés en de restaurants weer kunnen opengaan.

Een van de denksporen is dat mensen op restaurant mogen gaan met personen uit de bubbel waarmee ze contact mogen hebben, met een maximum van tien mensen. Daarnaast is er een optie om zakenlunches in beperkt gezelschap toe te staan. Mondmaskers zouden verplicht worden voor het personeel en op het terras zouden mogelijk iets soepeler regels gelden.

Ook wordt gediscussieerd over een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent op voeding en niet-alcoholische dranken. Nu geldt een btw-tarief van 12 procent op bereide maaltijden en 21 procent op drank. Een ruimere fiscale aftrek van restaurantkosten (tot 100 procent) ligt eveneens op de tafel.

Op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 3 juni neemt de overheid de definitieve beslissing over wanneer de horeca weer open kan gaan, in welke vorm toerisme de komende zomer wordt toegelaten en wat moet gebeuren met kleinere evenementen. De horeca vraagt evenwel sneller duidelijkheid over de voorwaarden, zodat de cafés en de restaurants zich kunnen voorbereiden.