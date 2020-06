Horeca-uitbaters tevreden over eerste week na heropstart

Drie op vier horeca-ondernemers vinden dat de eerste week na de heropstart 'gewoon' tot 'zeer goed' verlopen is. Al was het wel wennen. Bijna de helft (45,51 procent) vindt het continu dragen van een mondmasker de moeilijkste aanpassing. Zowat 20 procent vindt het dan weer moeilijk om constant de vele richtlijnen goed na te leven.

Verminderde capaciteit

Maar omwille van de social distancing-maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dijken, draaien vele cafés en restaurants aan verminderde capaciteit. Volgens Horeca Vlaanderen is dat voor acht op de tien het geval. 'En daar zijn grote verschillen in. Bijna de helft (43,67 procent) kan de vermindering in capaciteit beperken tot maximaal 30 procent minder tafels. Een op de vijf uitbaters ziet dan weer meer dan de helft van zijn capaciteit verdwijnen', klinkt het.