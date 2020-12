Horecagroothandels: 'Onze mooie spaarpot raakt stilaan leeg'

Marion Van Zon investeerde in maart in een gloednieuw magazijn van 15 miljoen euro. 'Perfect betaalbaar voor ons. En toen ging de horeca dicht.'

De financiële reserves van de Belgische horecagroothandels smelten door het coronavirus als sneeuw. 'Als de horeca in januari niet opnieuw opent, zie ik een sombere toekomst.'

Marion Van Zon zal vrijdag 13 maart 2020 nooit vergeten. ‘We waren pas beginnen te investeren in de bouw van een gloednieuw magazijn. Toen sloot de overheid de horeca voor drie maanden.’

Het is een grote investering voor het Limburgse familiebedrijf Horeca Van Zon, dat sinds 1964 ingrediënten levert aan restaurants, bistro’s en fastfoodzaken. ‘In normale tijden kunnen we dat aan. Het magazijn kost 15 miljoen euro en we boeken jaarlijks 80 miljoen euro omzet. Met corona hadden we uiteraard geen rekening gehouden.’

Om te overleven moet Van Zon zijn financiële reserves aanspreken. ‘We hadden een mooie spaarpot, maar die raakt stilaan leeg. Het coronavirus katapulteert ons 2,5 jaar terug in de tijd. We overleven de crisis wel, maar hebben jaren nodig om te herstellen.’

Voortwerken

22,1 procent van de groothandels flirt met het faillissement als de horeca binnen twee weken niet opnieuw opengaat, berekende de bedrijfsdataverzameler Graydon. Het aandeel stijgt naar 24,2 procent als de heropening tot eind maart op zich laat wachten. Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben het erg moeilijk.

Een van de zwaar getroffen kmo’s is Roomkoetje. Dat boekt de jongste weken 15 procent van zijn normale omzet van 13 miljoen euro. Ondernemer Koen Vandevoorde en zijn vrouw blijven voortwerken, met verlies. ‘Als we vandaag een levering uitvoeren, verliezen we meer aan de kosten van de chauffeur en de diesel dan wat die klant oplevert.’

Eenzelfde verhaal bij Mario Vleugels van het Kempense Agora Culinair, dat nog de helft van zijn normale omzet boekt. ‘De financiële buffer van mijn bedrijf is sinds maart gehalveerd. Als de horeca in januari niet opnieuw opengaat en de markt zich in 2021 niet herstelt, zie ik de toekomst somber in.’

De ondernemers werken voort met verlies omdat ze bang zijn klanten te verliezen. Frituren en broodjeszaken zijn wel nog open en sommige restaurants bereiden afhaalmaaltijden. De angst is niet ongegrond. De marktleider Metro zag zijn marktaandeel dit jaar stijgen van 10 tot 15 procent door de toestroom van klanten van gesloten concurrenten.

De financiële reserves van de groothandels slinken ook omdat ze al twee keer producten uit hun magazijn moesten weggooien. Dat kostte Vleugels en Vandevoorde duizenden euro’s. ‘Wij hebben al voor 400.000 euro producten weggegeven aan de voedselbanken’, zegt Van Zon.

Vaste kosten

De groothandels kunnen weinig beginnen tegen de crisis. Op de kosten besparen is moeilijk. ‘In onze sector wegen de vaste kosten hard door. Denk aan de huur van gebouwen en de energie voor de koelinstallaties. Als we die uitzetten, moeten we nog meer producten weggooien’, zegt Vleugels.

Op personeel kunnen ze wel besparen, dankzij tijdelijke werkloosheid. Bijna iedereen maakt daar gebruik van. De helft van het Metro-personeel zit momenteel thuis, een kwart van de arbeiders en bijna de helft van de bedienden van Bidfood is tijdelijk werkloos.

15% marktaandeel Metro Marktleider Metro zag zijn marktaandeel dit jaar stijgen van 10 tot 15 procent door de sluiting van concurrenten.

Naast besparen proberen de ondernemers nieuwe inkomsten aan te boren, maar ook dat levert weinig op. Ze staan restaurateurs bij die afhaalmaaltijden bezorgen. Al zet dat weinig zoden aan de dijk. ‘Veel restaurateurs zijn ermee gestopt’, zegt Vandevoorde. ‘Het zijn geen traiteurs. Winst maken met afhaalmaaltijden is voor veel restaurants onmogelijk.’

Sommige ondernemers laten gewone mensen toe in hun winkels. Maar ook dat is geen wondermiddel. ‘Onze winkels zijn daar niet geschikt voor', zegt Vandevoorde. 'Zout verkopen we per 10 kilo en olijfolie per 25 liter.’

Van Zon vreest haar vaste klanten tegen de borst te stoten als er te veel gewone consumenten in haar winkelpunten rondlopen. ‘Ik heb liever dat consumenten een dure fles wijn bestellen bij mijn klant dan bij mij.’

Overnamegolf

Het is duidelijk dat corona ook op lange termijn gevolgen heeft voor de sector. Verschillende ondernemers verwachten een overnamegolf bij de financieel zwakke spelers. Dat zijn vooral de middelgrote bedrijven. Het Duitse Metro en het Nederlandse Sligro geven aan klaar te zijn voor overnames in België.

Als corona voorbij is, is de verwachting dat heel wat cafés en restaurants gesneuveld zijn. Dat er minder klanten zijn, zal de concurrentie tussen de grossiers alleen maar verhogen.