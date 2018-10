Hotdogketen Würst failliet

Dat meldt VTM Nieuws en bevestigt een woordvoerder van de rechtbank van koophandel aan De Tijd. Er is een curator aangesteld die zal bekijken of het mogelijk is om met een of meerdere restaurants een doorstart te maken.

Maandag werd al duidelijk dat het einde mogelijk nabij was voor de keten, die restaurants heeft in Leuven, Gent en Antwerpen. Alle vestigingen bleven dicht.

Würst werd opgericht door Jeroen Meus, maar hij trok zich vorig jaar terug uit de zaak. Meus is een bekende tv-kok. Hij kookt bijvoorbeeld in het dagelijkse tv-programma Dagelijkse Kost op Eén.

Verlies en schulden

Met 970.000 euro had Würst eind vorig jaar een derde meer schulden dan een jaar voordien. Tegelijk was de keten verlieslatend.

Het ging financieel erg slecht met Würst, want de zaak maakte verlies. Vorig jaar ging de keten 85.000 euro in het rood. Een jaar eerder was er nog 49.000 euro winst. Hoe groot de omzet was, is niet bekend.