Hoteldashboard OTA Insight haalt 80 miljoen op

OTA Insight helpt hoteluitbaters om hun zaak online in de schijnwerpers te zetten. Het bedrijf werd negen jaar geleden opgericht door de Vlamingen Adriaan Coppens, Gino Engels en Matthias Geeroms. Hun lerende algoritmen geven hotels meer inzicht in hun concurrentiepositie in online boekingstools, en helpen om de juiste kamerprijs te bepalen in functie van allerlei parameters (zoals de tijd van het jaar of eventuele evenementen die plaatsvinden).