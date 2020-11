'Ik kán AB InBev deze maand gewoon geen huur betalen'

AB InBev eist deze lockdown de volledige huurprijs voor zijn cafés. Die hebben het moeilijk om te betalen aangezien ze verplicht gesloten zijn en geen inkomsten hebben.

Ze zeggen het beleefd en met respect voor het bedrijf - 'AB InBev heeft het ook moeilijk' - maar de boodschap van de caféuitbaters die hun pand van de bierbrouwer huren, is duidelijk. Ze voelen zich in de steek gelaten.

AB InBev liet hen weten dat zij tijdens de lockdown de volledige huurprijs moeten betalen. Tijdens de eerste lockdown was 's werelds grootste brouwer milder voor zijn cafés. 'Toen waren we drie maanden verplicht dicht en moesten we een maand geen huur betalen', zegt Kevin Van der Auwera, die brasserie L'Etoile d'Or uitbaat in Leuven. Hij huurt het pand van AB InBev, dat het op zijn beurt huurt van vastgoedgroep Cofinimmo.

Hij hoopte op een herhaling van de lente. 'Als AB InBev een derde liet vallen, kon ik verder. Nu kan ik een derde betalen met Vlaamse coronasubsidies en zou ik twee derde zelf moeten betalen. Maar dat kan ik gewoon niet. De reserves van mijn zaak zijn bijna uitgeput door de eerste lockdown.'

Ook Justine Boedt van het Brugse café Bar'n had op meer steun gehoopt. 'Op deze manier kan ik misschien nog een of twee maanden voort. Alleen omdat ik de voorbije maanden niks anders deed dan werken. Mijn personeel liet ik noodgedwongen alleen in het weekend komen.'

AB InBev benadrukt dat het de cafés wel degelijk helpt. 'We hebben dit jaar al 20 miljoen euro geïnvesteerd in de Belgische horeca', klinkt het. 'We blijven ook gratis vervallen bier vervangen.'

'Dat is een mooie geste', zegt Van der Auwera. 'Maar het is logisch dat ze dat doen. Anders zijn sommige cafés genoodzaakt vervallen bier te verkopen, en dat is slecht voor het imago van AB InBev.'