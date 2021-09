'Ik vermoedde meteen dat Messi in Oostkamp zou logeren'

Na Manchester United en Real Madrid logeren nu ook de sterspelers van Paris-Saint-Germain in het Van der Valk-hotel in Oostkamp. Wat maakt dat hotel toch zo populair bij topclubs?

Dagen voor de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Paris-Saint-Germain gonsden het van de geruchten over de logeerplek van de Parijse voetbalvedettes. Volgens de ene slapen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar en hun teamgenoten in La Réserve, het Knokse luxehotel van Marc Coucke. Anderen beweerden dat de spelersbus van PSG zou stoppen bij Dukes Palace, een vijfsterrenhotel in het centrum van Brugge.

De essentie Lionel Messi en zijn medespelers van Paris Saint-Germain logeren aan de vooravond van de Champions League-match tegen Club Brugge in het Van der Valk-hotel in Oostkamp.

Het viersterrenhotel aan de afrit van de E40 is geliefd bij heel wat topclubs.

Door de mond-tot-mondreclame in de sportwereld en de knowhow van het hotel blijft het Van der Valk in Oostkamp de eerste keus van clubs in binnen- en buitenland.

'Maar ik wist vanaf de eerste minuut dat die geruchten fout waren', zegt Jan De Keyser, de CD&V-burgemeester van de West-Vlaamse gemeente Oostkamp. 'Ik vermoedde meteen dat het weer Oostkamp werd.'

Voor De Keyser was het de logica zelve. Het Van der Valk-hotel in de gemeente ontvangt al jaren topsportploegen uit binnen- en buitenland. Manchester United, Real Madrid, maar ook Jumbo Visma, de wielerploeg van Wout Van Aert, huurden het viersterrenhotel met 112 kamers al af. Waarom keren al die topploegen telkens terug naar Oostkamp?

Externe keuken

De Keyser: 'Het Van der Valk heeft door de jaren veel knowhow opgebouwd. Het is minder rigide dan sommige andere hotels en laat bijvoorbeeld externe koks toe. Dat is belangrijk voor sportploegen, die meestal toch speciale voedingseisen hebben. Het hotel heeft goede draaiboeken voor de komst van grote sportploegen. Daar komt heel wat bij kijken. Het hotel is daarop getraind. En dat is stilaan breed geweten in de sportwereld. De ene club kijkt waar de andere heeft verbleven. Zo eindigen ze meestal bij ons in Oostkamp.'

De spelersbus arriveerde dinsdag iets voor 13 uur bij het hotel, vlak aan de afrit van de E40. 'Een tweede reden waarom het Van der Valk zo populair is', zegt De Keyser. 'Het ligt dicht bij Gent, dicht bij Brugge - al bij al vrij centraal. Je zit van hier zo op de snelweg.'

Korte lijn

Als de spelers op verplaatsing moeten, regelt de lokale politie van Oostkamp een escorte. De lijn tussen hoteldirecteur Kees Polman en de burgemeester is op zulke dagen kort. 'Als de ploeg moet vertrekken, krijg ik een sms van de hotelmanager', zegt De Keyser. Dan regelen we een escorte van de politie. Hetzelfde als de ploeg weer terug moet. Dat vraagt wel wat van onze politiezone, al vinden de motoragenten die de bus moeten begeleiden het wel een leuke uitdaging.'

Het vraagt wel wat van onze politiezone, al vinden de motoragenten die de bus moeten begeleiden het wel een leuke uitdaging. Jan De Keyser Burgemeester van Oostkamp (CD&V)

De Nederlandse hoteldirecteur Polman en zijn vrouw Bernadette Voortman streken in 2009 neer in Oostkamp om het nieuwste Van der Valk-hotel te runnen. Het was destijds de zesde vestiging van het Nederlandse hotelconcern in België. Wereldwijd heeft de keten 93 hotels en restaurants. Polman groeide op in een familie van hoteliers en runde eerder hotels in het Franse Saint Aygulf, het Duitse Hildesheim, en Assen en Roermond in Nederland.

'Het zijn fijne mensen', zegt De Keyser. 'Je zou het misschien niet verwachten bij zo'n keten, maar ze zijn heel actief in de lokale ondernemerskringen.'