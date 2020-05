‘In de horeca komt een faillissementenstorm aan'

Als de handelsrechtbanken straks weer faillissementen mogen uitspreken, rolt een golf van falingen over de horeca. Want zelfs bij een heropening blijft een kwart in de problemen zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de data-expert Graydon.

De kans is groot dat de komende maanden een van uw favoriete cafés of restaurants de deuren sluit. Dat leren simulaties van data-expert Graydon. Vandaag zit al iets meer dan één op de twee horecazaken in grote ademnood, leren de data. Als ze op 7 juni de deuren niet mogen openen en moeten dicht blijven tot eind deze zomer, zijn twee op de drie zaken in hun voortbestaan bedreigd.

Het toont hoe groot de druk op de federale regering wordt om volgende week een versoepeling aan te kondigen. Maar zelfs dan blijft het moeilijk, omdat cafés, restaurants en hotels niet zomaar op volle capaciteit zullen kunnen draaien. Sommige klanten zullen wegblijven uit schrik. En de anderhalvemetereconomie zal horecazaken verplichten minder klanten te ontvangen.

In de hypothese dat ze vanaf 8 juni tot eind deze zomer op de helft van hun normale inkomsten draaien, raakt de helft van de zaken die nu in de problemen zit weer op het droge. Maar een kwart van alle horecazaken blijft in de problemen.

In normale tijden gaan jaarlijks 1.300 horecazaken failliet, zegt Eric Van Den Broele, senior manager onderzoek en ontwikkeling bij Graydon. Hij verwacht dat dat cijfer dit jaar kan vervijfvoudigen. Hij vreest dat later deze maand, wanneer de handelsrechtbanken wellicht weer faillissementen mogen uitspreken, een golf van falingen over België rolt. In de maanden nadien kan dat, zonder verdere maatregelen en nieuwe creatieve ideeën, oplopen tot 50.000 faillissementen.

Oorlogsgeneeskunde

‘In de handelsrechtbanken wordt het straks oorlogsgeneeskunde’, zegt Van Den Broele, ‘waarbij de dokter moet beslissen wiens leven hij probeert te redden of niet.' Daarbij dienen zich een reeks lastige beslissingen aan. Wat als een bedrijf dankzij de federale bankenbazooka iets soepeler een lening heeft gekregen, maar de rechter op basis van andere criteria streng oordeelt dat een faillissement gerechtvaardigd is?’

Voor de nieuwe insolventiewet is dit een belangrijke test. Die wet benadrukt dat een bedrijfsleider na een faillissement een tweede kans moet krijgen. ‘Op zich een goede zaak’, zegt Van Den Broele, ‘maar nu zullen rechters moeten verhinderen dat op die manier te veel ondernemers de handdoek in de ring gooien om met een schone lei te herstarten’. Dat zou de sneeuwbal nog sneller doen rollen en nog meer bedrijven in de problemen brengen.

Eerder stelde Van Den Broele al voor dat bedrijven tijdelijk een fiscaal voordeel krijgen als ze betalingsuitstel geven aan hun klanten. Op die manier helpen de gezonde bedrijven de sectorgenoten die in de moeilijkheden zitten. Het fiscale voordeel kan gelijk zijn aan de gemiste rente, wat de overheid niet veel kost. De constructie laat toe de reserves van gezonde bedrijven te gebruiken als hefboom voor de relance.

Wat kan je als horecaondernemer doen als je op de rand van de afgrond staat? ‘Ga meteen bij de heropening met de leveranciers om de tafel zitten’, adviseert Eric Van Den Broele van de data-expert Graydon.

‘Wees transparant en zeg wat je nodig hebt aan ondersteuning. Want ook toeleveranciers zijn gebaat bij continuïteit.'

‘Vraag steun van je trouwe klanten. Je kan hen bijvoorbeeld voorstellen een drankenkaart te kopen, geldig voor twee maanden en met een klein voordeel, zoals een tiende pint gratis of een gratis zakje chips. Zo genereer je onmiddellijk de extra cash die je nodig hebt.’