'Indonesische Starbucks' is nieuwe eenhoorn voor families de Spoelberch en Boël

De koffieketen Kopi Kenangan heeft kapitaal opgehaald tegen een waardering van ruim 1 miljard dollar. De 'Indonesische Starbucks' is deels in de handen van de Belgische investeerders Sofina en Verlinvest.

Kopi Kenangan is de grootste Indonesische koffieketen. Ze heeft zo'n 600 verkooppunten in 45 steden. Anderhalf jaar geleden stapten de Belgische families Boël en de Spoelberch (AB InBev) via hun holdings Sofina en Verlinvest aan boord. Het bedrijf haalde toen 109 miljoen dollar (100 miljoen euro) op om zijn operaties te versterken in Indonesië, nieuwe producten te lanceren en na de coronacrisis uit te breiden naar Thailand, de Filipijnen en Maleisië.

Om in een nog hogere versnelling te schakelen haalde de keten zopas nog eens 96 miljoen dollar (85 miljoen euro) op bij bestaande en nieuwe investeerders. Of de Belgen erbij zitten, is onduidelijk. Volgens de lokale pers werd Kopi Kenangan bij die operatie gewaardeerd op meer dan 1 miljard dollar. Lees: het is voortaan een zogenaamde eenhoorn ('unicorn').

Byju's

Kopi Kenangan is niet de enige gemeenschappelijke investering van Verlinvest en Sofina in Azië. Ze zitten ook samen in het kapitaal van de Indiase scale-up Byju's, die een leerapp ontwikkelde waarmee leerlingen en studenten via een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen kunnen maken en zich kunnen voorbereiden op toelatingsexamens.

Byju's groeide de jongste jaren tot een 'goudklomp' in hun portefeuille. Toen Sofina (in 2016) en Verlinvest (in 2017) instapten, was het bedrijf enkele honderden miljoenen waard. Byju's werd bij de jongste kapitaalronde gewaardeerd op 18 miljard dollar en is daarmee het waardevolste Indiase techbedrijf. Het is op weg naar de beurs.