Juwelier van Alicia Keys neemt Limburgse luxehotels over

De Lanakense slagerszoon Jochen Leën is een vermaard juwelenmaker. Door een overname wordt hij nu ook luxehotelier, met klanten in de hele wereld. 'Mijn hotels worden een juwelen- en kunstgalerij.'

De Limburger Jochen Leën mocht zich al diamantverzamelaar en juweelontwerper noemen en is nu ook hotelier. Hij neemt de luxehotels Stiemerheide in Genk en La Butte aux Bois in Lanaken over. Het worden zusterbedrijven van de onderneming die de 39-jarige ondernemer in 2008 oprichtte.

In dat jaar begon hij zelfstandig juwelen te ontwerpen. Met succes. Hij maakte juwelen voor kleine en grote sterren als ex-Miss België Ann Van Elsen en de Amerikaanse zangeres Alicia Keys. Zij kreeg van haar man - de rapper Swiss Beatz - voor hun zesde huwelijksverjaardag een ring met een grote lichtblauwe diamant: een watermeloentoermalijn van 45 karaat.

Tijdens het onderzoek van de boeken heb ik drie maanden in het hotel gewoond. Jochen Leën Juwelier en hotelier

Juwelen maken en hotels uitbaten: het zijn twee totaal andere werelden. 'Toch is de overname niet onlogisch', zegt Leën. 'Ik ben kind aan huis bij La Butte aux Bois. Als 27-jarige organiseerde ik er een luxe-event, met klassewagens en luxevoeding. Zo leerde ik eigenaar Eric Bullens kennen. Hij gaf me aan het begin van mijn juwelierscarrière een bureautje van 9 vierkante meter in zijn hotel. Sinds jaren stel ik er ook juwelen tentoon. Ik heb La Butte aux Bois zien uitgroeien tot een vijfsterrenhotel. Ik heb ook meegevierd toen De Kristalijn, het restaurant van Stiemerheide, een Michelin-ster kreeg.'

Leën groeide uit tot een vertrouwenspersoon van Bullens, die 35 jaar eigenaar was van de hotels. 'Eric sprak me begin dit jaar aan. Hij vroeg me of ik in mijn netwerk op zoek kon gaan naar een overnemer.'

'Nee', was het antwoord van de juwelier. 'Ik neem de hotels zelf over.' Toen de coronapandemie begon, onderzocht Leën de boeken. 'Natuurlijk zijn de financiële cijfers sinds corona niet goed. De hotels zijn dit jaar maanden dicht geweest. Maar corona gaat weg en de zaken zullen hernemen. Ik weet hoe het hotel boert als het business as usual is. Corona is een zorg, maar ik ben een optimist.'

Op hotel wonen

Leën keek de voorbije maanden niet alleen in de boeken, maar ook in de hotelkamers. 'Ik heb in het begin van de coronaperiode drie maanden in La Butte aux Bois gewoond. Ik kende elke vierkante centimeter al, maar door er een tijd te wonen acclimatiseer je nog meer.'

Op de vergaderingen van het hotel die ik de voorbije jaren bijwoonde, moeide ik me al met van alles en nog wat. Jochen Leën Juwelier en hotelier

Voor de uitbating van het hotel doet Leën een beroep op het management. 'Ik zal meer de grote lijnen uitzetten. Ook in de afgelopen jaren woonde ik veel vergaderingen bij en moeide ik me met van alles en nog wat', zegt de diamantverzamelaar.

Dinosaurussen

Nu hij aan het roer staat, wil Leën met de hotels voortgaan op het elan van de voorbije jaren. 'Ik organiseerde in La Butte aux Bois al tentoonstellingen van mijn juwelen. Ik wil ook kunst, fossielen en dinosaurussen tentoonstellen. Er zal personeel aanwezig zijn dat alles kent van de creaties en de kunstwerken. De hotels worden een grote galerij.'

De hotels kunnen zijn juwelenbusiness versterken en omgekeerd, maakt de ondernemer zich sterk. 'Dankzij onze samenwerking in de voorbije jaren bracht ik de hotels al extra klanten aan en omgekeerd leerden de hotelgasten mijn creaties kennen.' De juwelier sluit niet uit dat hij nog hotels overneemt, maar concrete plannen zijn er nog niet.

Slagerij

Met de overname verankert Leën zich als ondernemer in zijn geboortestreek. Zijn vader was jarenlang slager in Lanaken. De jonge Leën hielp af en toe in de zaak, maar zijn 14 jaar oudere broer nam de zaak over. 'Ik had de drang om iets anders te doen. Ik ging studeren voor juwelenontwerper. Omdat ik hield van tekenen en omdat ik als 14-jarige een juwelier leerde kennen. Dat gaf me een blijvende fascinatie voor juwelen.'

Als een van de weinigen in mijn studierichting had ik geen ouders met een juwelierszaak. Dat maakte het voor mij moeilijker om een zaak op te starten. Jochen Leën Juwelier en hotelier

Na zijn studies werkte Leën enkele jaren voor andere juweliers. 'Als een van de weinigen in mijn studierichting had ik geen ouders met een juwelierszaak. Dat maakte het voor mij moeilijker om een zaak op te starten.'

In 2008 was het dan toch zover. Leën viel al snel op, in binnen- en buitenland. 'Ik heb altijd van felle kleuren gehouden, en ik verwerk die in mijn juwelen. Zo boorde ik een heel interessante niche aan.'

De meeste van zijn creaties ontwerpt Leën in zijn atelier in La Butte aux Bois. 'De productie gebeurt in de diamantenateliers die Antwerpen rijk is.'