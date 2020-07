KBC en ING scheuren broek aan Pain Quotidien

De ondernemingsrechtbank in Brussel heeft de reorganisatie van Le Pain Quotidien onlangs goedgekeurd.

De banken KBC en ING scheuren hun broek aan de implosie van Le Pain Quotidien. Hun 80 miljoen euro kredieten werden door Cobepa overgenomen voor een schamele 5 miljoen, zeggen meerdere bronnen. 'Het was dat of niets overhouden.'

De moeilijke kredietdossiers stapelen zich op voor de Belgische banken. Vier banken - BNP Paribas Fortis, ING België, Belfius en ABN Amro - hebben van het noodlijdende FNG bijna 260 miljoen euro tegoed en dreigen een kater op te lopen als de modegroep het niet redt.

Bij Le Pain Quotidien hebben twee banken - KBC en ING België - al een bijzonder stevig verlies moeten slikken, zeggen meerdere bronnen. Bij de overname van de bijna 80 miljoen euro bankschulden van de bakkerijketen door de hoofdaandeelhouder Cobepa begin vorige maand moesten ze zich tevreden stellen met 6,4 procent van dat bedrag. Lees: 5 miljoen euro. 'Ze dreigden anders met lege handen achter te blijven', zegt een bron. Hoeveel kredieten ze respectievelijk hadden uitstaan is niet bekend, al zou KBC de grootste van de twee schuldeisers zijn geweest.

Aan de Havenlaan wil men geen commentaar geven op het dossier. Ook bij Cobepa houdt men de lippen stijf op mekaar.

Mes op de keel

Een van de kredieten die Cobepa begin juni tegen een fikse korting kocht betrof de Britse Pain Quotidien-tak. Daar was KBC veruit de grootste schuldeiser met een lening van 10 miljoen pond (11 miljoen euro), staat te lezen in juridische documenten die de voorlopige bewindvoerders in Londen onlangs vrijgaven.

6,4% Overname Schulden Toen Cobepa begin juni de leningen aan Le Pain Quotidien kocht, betaalde het KBC en ING slechts 6,4 procent van het uitstaande bedrag.

Uit die documenten blijkt hoezeer de Britse Pain Quotidien-dochter begin april het mes op de keel had. Vanuit Brussel kwam de boodschap dat er geen financiële steun meer kwam en dat de lokale managers een oplossing moesten vinden. De Belgische moedergroep verstrekte enkel een lening van 800.000 pond aan haar Britse dochter, vooral om de lonen voor maart van het personeel te betalen. 'Gezien de moeilijke financiële situatie was Le Pain Quotidien zich bewust van het feit dat die lening mogelijk niet zou worden terugbetaald', schrijven de voorlopige bewindvoerders.

De Britse Britse Pain Quotidien-tak boekte vorig jaar een omzet van 34,5 miljoen pond, maar hij slikte een operationeel verlies van 3,3 miljoen pond en zijn brutobedrijfswinst (ebitda) was 0,2 miljoen negatief. Over de drie eerste maanden van dit jaar bedroegen de inkomsten 6,2 miljoen pond en was de ebitda 0,7 miljoen negatief.

De voorlopige bewindvoerders gingen op zoek naar kopers voor de 26 Britse restaurants van Le Pain Quotidien, maar de twaalf biedingen die ingediend werden waren ofwel te laag, ofwel te onaantrekkelijk qua voorwaarden, ofwel betroffen ze een te klein aantal restaurants.

Pain Quotidien 'bis'

Uiteindelijk kochten de twee Belgische investeerders M80 en Cobepa de licentie voor 15 van de 26 winkels. Prijskaartje: 500.000 pond. Die winkels zijn ondergebracht in 'Le Pain Quotidien bis', samen met de Belgische en Franse winkels in eigen beheer, l'Atelier du Pain (het productieatelier), de rechten op het merk en de contracten met de internationale franchisenemers. De Ondernemingsrechtbank in Brussel gaf onlangs het groene licht voor die constructie.