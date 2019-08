Kleinzoon koopt favoriete wildrestaurant van Albert Frère

Cédric Frère, de kleinzoon van de vorig jaar overleden Waalse miljardair Albert Frère, koopt het gebouw van het voormalige sterrenrestaurant Au Sanglier des Ardennes. Niet te verwarren met Le Sanglier des Ardennes in Durbuy van Marc Coucke.

Is het een eerbetoon van een kleinkind aan een overleden grootouder of een schitterende zakelijke opportuniteit? Dat moet blijken wanneer Cédric Frère volgend jaar het restaurant Au Sanglier des Ardennes in Oignies-en-Thiérache (Viroinval) heropent.