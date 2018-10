Koken zonder camera is niet gemakkelijk

Bekende tv-koks als Jeroen Meus, Wim Ballieu en Sergio Herman openden de afgelopen jaren hun eigen restaurant. Ze ondervonden dat koken op tv makkelijker is dan koken in hun eigen restaurant.

Dinsdagmiddag verklaarde de rechtbank van koophandel in Leuven Paroles failliet. De bvba achter de drie Würst-restaurants in Leuven, Gent en Antwerpen had te veel schulden en maakte te veel verlies. Dat de situatie niet langer houdbaar was, bleek maandag al, toen klanten die zin hadden in een 'haute dog' in de drie steden voor een gesloten deur stonden.

Op de vraag waarom de zaken dicht bleven, gaf de zaakvoerder geen antwoord. Ook Jeroen Meus reageerde niet. De succesvolle televisiekok, bekend van het Eén-programma 'Dagelijkse kost', richtte Würst in 2015 op. Begin vorig jaar trok hij zich terug uit het management.

In de maanden daarna werd Würst verlieslatend en liepen de schulden op. De keten eindigde 2017 met 85.000 euro verlies op een onbekende omzet. De schuldenberg was met 970.000 euro een derde hoger dan in het jaar ervoor. Volgens onze informatie was presentator-kok geen aandeelhouder meer van Würst, maar was hij nog wel 'betrokken'. Meus was ook dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Als de hype weg is, belanden tv-koks met beide voeten op de grond Dat koks die succesvolle kookprogramma's maken niet altijd succesvolle restaurants neerzetten is niet verbazingwekkend, zegt Filip Vanheusden, de voorzitter van de horecafederatie Horeca Vlaanderen. 'Tv-koks, maar ook deelnemers van tv-kookwedstrijden zoals 'Mijn restaurant' krijgen veel media-aandacht en gaan daardoor meestal succesvol van start. Maar na een paar maanden valt de aandacht weg en belanden ze met beide voeten op de grond.' 'Dan volstaat het niet langer om alleen een creatieveling te zijn. Om te overleven in de horeca moet je een rasechte ondernemer zijn. Anders haal je het niet.'

Met Würst is bijna hetzelfde gebeurd als met Luzine. Dat gastronomische restaurant van Meus zag in 2006 het levenslicht. In december 2014 verkocht Meus het. Nog geen jaar later was de zaak failliet.

Veel aandacht

Een succesvol restaurant op poten zetten is voor een tv-kok blijkbaar een pak moeilijker dan een succesvolle tv-show uitbouwen. Dat konden ook enkele andere tv-koks de voorbije jaren ondervinden. Door de bekendheid van hun stichter krijgen ze veel aandacht, maar dat resulteert niet altijd in ondernemerssucces (zie kader).

Een bekende tv-kok die net als Meus zijn eigen restaurant oprichtte, is Wim Ballieu. Hij heeft intussen vier Balls & Glory-restaurants en twee foodtrucks, waarin hij gehaktbalen verkoopt met stoemp en groenten.

Maar eigenlijk hadden er al veel meer Balls & Glory-restaurants moeten zijn, tot in de Verenigde Staten toe. Toen Ballieu in mei 2017 via crowdfunding 125.000 euro ophaalde, zei hij dat hij restaurants zou openen in Europa en Amerika. 'Tegen 2025 willen we 50 restaurants openen, waarvan een in New York.'

Anderhalf jaar later heeft de keten van gehaktballenrestaurants geen nieuwe zaken meer geopend, maar er wel twee gesloten: één in Brussel en ook de enige buitenlandse zaak, in Nederland. Vorig jaar maakte Balls & Glory 2.700 euro verlies op 450.000 euro omzet.

Schermvullende weergave Balls 'n' Glory wou restaurants openen in Europa en de VS, maar moest er in de plaats twee sluiten. ©Piet De Kersgieter

Toch denkt Ballieu er niet aan te stoppen. 'Integendeel, we zijn nu klaar voor een verdere uitrol. In de afgelopen jaren hebben we ons concept kunnen finetunen. In de komende maanden willen we minstens twee zaken openen in België. Ook in Nederland bekijken we panden.'

970.000 Schulden De schuldenberg van Würst was met 970.000 euro een derde hoger dan in het jaar ervoor.

Dat klinkt erg hard als de boodschap die Ballieu anderhalf jaar geleden de wereld instuurde. 'Juiste locaties en uitbaters vinden is erg moeilijk, waardoor we wat vertraging hebben opgelopen', verdedigt hij zich. 'Bovendien hebben we ons concept nog meer op punt gesteld.'

Niet naar de States

De grote plannen voor Europa en de VS zijn naar de achtergrond verdwenen. 'Het blijft ons langetermijnplan om ook actief te worden in de VS. Maar tussen nu en 2023 kijken we vooral naar België en Nederland. We bouwen gestaag voort.'

De grote plannen die Balls 'n' Glory had voor Europa en de VS zijn naar de achtergrond verdwenen.

Ook tv-kok en sterrenchef Sergio Herman opende enkele jaren geleden een nieuw restaurant: de premiumfrituur Frites Atelier. Dat is een Nederlands bedrijf, maar de Belgische restaurants worden uitgebaat door Belgische vennootschappen. De zaak in Antwerpen boekte vorig jaar 16.000 euro winst.