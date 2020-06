‘Komst van de sultan was een godsgeschenk'

In december ontruimde Jan Callewaert zijn sterrenhotel The Fourth voor de sultan van Oman en zijn gevolg.

Ondanks corona sluit het Leuvense hotel The Fourth zijn gebroken boekjaar af met ‘een positief resultaat’. Met dank aan de sultan van Oman. Maar echt rooskleurig is de toekomst niet.

Terwijl de Belgische horeca collectief herademt nu hotels, cafés en restaurants opnieuw klanten mogen ontvangen, is de beslissing bij The Fourth uitgemaakt: voor september gaat het Leuvense sterrenhotel niet open. 'De extra kosten wegen niet op tegen de magere inkomsten', zegt eigenaar Jan Callewaert.

De ondernemer, in een vorig leven de CEO van het Leuvense techbedrijf Option, kocht het voormalige gebouw van de Nationale Bank in 2005, en opende er in 2016 behalve het luxehotel ook een restaurant, Tafelrond. Daar kruipt chef-kok Kwinten De Paepe vanaf 17 juni wel weer vier avonden per week achter het fornuis.

Exclusief

In 2020 is het sterrenhotel op de Grote Markt slechts 42 dagen open geweest. Dat komt door de lockdown, die op 13 maart alle horecadeuren vergrendelde, maar ook de volledige maand januari was het hotel onbeschikbaar voor het grote publiek. De reden daarvoor was een bijzondere gast: de Omaanse sultan Qaboos bin Said-al-Said. Die had alle 42 kamers van het Leuvense hotel in december en januari afgehuurd. Callewaert ontruimde het volledige complex voor de sultan en zijn gevolg, en annuleerde daarvoor zelfs andere verblijven.

Schermvullende weergave Sultan Qaboos bin Said-al-Said van Oman. ©REUTERS

Over de reden van het bezoek bestond veel geheimzinnigheid, maar allicht volgde de sultan een behandeling in het internationaal gerenommeerde UZ Leuven. Qaboos was naar verluidt darmkankerpatiënt en overleed, na een vervroegd vertrek uit België, op 10 januari.

Volle pot

The Fourth is intussen bekend tot in Dubai. We merken verhoogde interesse uit Azië en het Midden-Oosten. Jan Callewaert Eigenaar The Fourth

‘Ondanks het vervroegde vertrek hebben we het contract verdergezet en de rest van de maand geen gasten toegelaten’, zegt Callewaert. Omdat de sultan reist als een rockster met een grote entourage, en zelf lakens, koks en voedsel voorziet, vielen enkele kosten van The Fourth weg.

'Zijn komst was een godsgeschenk voor ons boekjaar, dat eind deze maand afloopt. Ondanks corona draaien we positief.' Dat is welkom, maar lijkt wel een druppel op een hete plaat voor het bedrijf, dat al even de rode cijfers opstapelt. De schulden zijn opgelopen tot 25 miljoen euro, het eigen vermogen zakte in de laatst beschikbare jaarrekening tot min 10,7 miljoen. In het vorige boekjaar (2018-2019) strandde Tafelrond op een nettoverlies van 1,9 miljoen euro.

Businesshotel

Hoewel de lockdown voorbij is, kiest Callewaert ervoor de heropening uit te stellen tot september. ‘Het kan nooit rendabel zijn. Het schoonmaken van de kamers duurt langer en kost meer. Bovendien ligt onze omzet sowieso lager, aangezien we voor ons businesshotel afhankelijk zijn van evenementen, congressen en seminaries. Zo was ons hotel aan hoge prijzen volgeboekt tijdens Rock Werchter. De trafiek van zakenreizen komt pas na de zomer weer op gang.’