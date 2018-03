Kwart restaurants gebruikt fraudewerende kassa niet

Amper 75 procent van de restaurants die een witte kassa moet gebruiken, doet dat. 'Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie.'

Zwartwerk blijft een probleem in de restaurantsector, blijkt uit onderzoek van het studiebureau Graydon en de BRA, een belangenorganisatie voor Belgische restaurantuitbaters. Nochtans zou fraude bij restaurants tegenwoordig onmogelijk moeten zijn. Sinds 2016 moeten horecazaken die jaarlijks voor meer dan 25.000 euro aan maaltijden verkopen een gerigistreerd kassasysteem gebruiken.

Maar uit het onderzoek blijkt dat 25 procent van de restaurateurs die een witte kassa zouden moeten gebruiken, dat niet doen. Ze hebben nog geen witte kassa of ze gebruiken hun geregistreerde kassa niet altijd.

Brussel scoort slecht

'In Wallonië en zeker in Brussel is het probleem groter dan in Vlaanderen', zegt Steven Rosseel, de gedelegeerd bestuurder van de BRA. 'Doordat niet iedereen de regels volgt, is er sprake van oneerlijke concurrentie. We vragen de overheid om de concurrentievervalsing aan te pakken.'

5,4% Meer restaurants In de afgelopen drie jaar nam het aantal restaurants in België toe met 5,4 procent, tot ongeveer 17.000 zaken.

Uit onderzoek van Graydon en de BRA blijkt dat er na de invoering van de witte kassa meer restaurants zijn dan voordien. Het aantal restaurants nam in de voorbije drie jaar met 5,4 procent toe tot ongeveer 17.000 in hele België.

Die stijging komt er door groei in Vlaanderen (+2,5 procent in de afgelopen drie jaar) en Wallonië (+1%). In Brussel daalde het aantal restaurants wel, met 3,5 procent.

Faillissementen in Brussel

Maar dat is niet de schuld van de witte kassa, zegt Eric Van den Broele van Graydon. 'Al jaren zijn er in Brussel restaurants die in de problemen zitten, omdat ze bijvoorbeeld slecht geleid worden. Zij hebben in de afgelopen jaren enkele tikken gekregen, die samen de druppel waren die de emmer deed overlopen.'

Ook in de Brusselse dienstensector, de bouwsector en in de transportsector zijn er opvallend meer faillissementen. Die worden niet verklaard door de witte kassa in de horeca, de voetgangerszone en de aanslagen. Eric Van den Broele Studiebureau Graydon

Hij verwijst naar de impact van de aanslagen in 2016, de bruuske introductie van een autovrije zone in het centrum van Brussel en andere mobiliteitsproblemen. Maar de sector heeft zich volgens hem ook in eigen voet geschoten.

'Kort na de introductie van de witte kassa verschenen er in de media berichten over een faillissementsgolf in de sector, terwijl die er op dat moment niet was volgens onze cijfers. In een reactie op die berichten zijn de leveranciers van de restaurants paniekerig geworden en eisten ze dat de restauranthouders hun rekeningen sneller zouden betalen. Dat konden veel uitbaters niet, waardoor ze overkop gingen.