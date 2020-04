Le Pain Quotidien laat Britse dochter los

De Britse televisiezender Sky berichtte maandagmiddag dat de Britse dochter op het punt staat voorlopige bewindvoerders aan te stellen en op zoek is naar een koper. Dat wordt bevestigd aan De Tijd. Er is zelfs sprake van een deadline voor biedingen op woensdag.

'De Britse dochter bloedt cash en is geconfronteerd met een reeks vaste en semi-variabele kosten terwijl er geen inkomsten zijn. De lokale managers is gevraagd een oplossing te vinden', vertelt een betrokkene.

Le Pain Quotidien heeft 26 winkels in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de recentste gegevens boekte Le Pain Quotidien in het VK een omzet van 38 miljoen pond (44 miljoen euro). Het nettoresultaat dook voor 700.000 pond in het rood. De Belgische groep stelt er een 500-tal mensen tewerk.

Verenigde Staten

Ook in andere landen nam Le Pain Quotidien drastische maatregelen. Volgens de lokale pers - maar dat is tot nu niet bevestigd - zette de Belgische keten haar 2.000 Amerikaanse werknemers en de meeste bedienden op haar Amerikaanse hoofdzetel aan de deur.

De Belgische keten was volgens de New York Post al voor de coronacrisis toesloeg van plan 19 winkels te sluiten in New York. Het iconische restaurant in Central Park zou daar geen deel van uitmaken.