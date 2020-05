Le Pain Quotidien vindt partner voor Amerikaanse tak

Burgers en rode biet

Een deel van hertekening is rond. Le Pain Quotidien, die tot dusver alle Amerikaanse restaurants in eigen beheer had, verkoopt ze aan Aurify Brands, die een nieuwe hoofdfranchise (master franchise) in handen krijgt. Aurify Brands is in ons land onbekend, maar baat als franchisenemer restaurants uit voor ketens als Five Guys (hamburgers), Little Beet (glutenvrije maaltijden), Fields Good Chicken en Make Sandwich. Cijfers over Aurify zijn niet meteen te vinden.