Leuvense cafés al vroeger vol

De Leuvense horecabazen merken een bijzondere verschuiving. Omdat studenten niet meer 'indrinken' op kotfeestjes, zitten de cafés vroeger vol.

Een klassiek avondje uit begint voor een Leuvense student meestal op kot, met goedkope pintjes uit de supermarkt. De studenten drinken zich al wat in, om later op de avond naar een café te trekken. 'Dat tijdstip wordt elk jaar later', zegt Erik De Rop, de zaakvoerder van de Leuvense cafés Gainsbourg, Apero en Bardot. 'Voor de coronacrisis kwam de avond pas goed op gang rond middernacht. Tussen 20 en 22 uur was het doorgaans rustig.'

Studenten komen nu eerst op café, om daarna de avond verder te zetten op kot. Rond 21 uur stroomt het volk al toe. Erik De Rop Leuvense horecaondernemer

Nu cafés verplicht moeten sluiten om 1 uur, is die volgorde volgens De Rop geswitcht. 'Studenten komen nu eerst op café, om daarna de avond verder te zetten op kot. Rond 21 uur stroomt het volk al toe.' Maar in absolute aantallen is de opkomst niet uitzonderlijk. 'Er is een hoge bezettingsgraad. Dat komt omdat onze capaciteit beperkt is. Terwijl de cafévloer vroeger volgepakt was, moet iedereen nu aan een tafeltje blijven zitten.'