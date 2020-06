'Logisch dat cafés heropenen met hogere prijzen'

Jorn Peeters in zijn café Les Brasseurs in het centrum van Brussel.

Gemotiveerd, maar met een bang hart, heropenen de Belgische horecaondernemers binnenkort hun café of restaurant. Veel is onduidelijk, buiten dit: de omzet zal kelderen en de kosten exploderen. 'De overheid moet ons nog meer helpen.'

'We gaan proberen winst te maken. Maar het kan zijn dat we onze cafés na een week opnieuw moeten sluiten omdat we te veel geld verliezen.' Net als duizenden andere cafébazen maakt Brusselaar Jorn Peeters zich op voor de heropening van zijn horecazaak. Woensdag beslist de Nationale Veiligheidsraad of dat zoals verwacht op maandag 8 juni gebeurt.

Pintjes bestellen met een app De voorbije eeuwen was het gebruikelijk om op café een blik te werpen op de kaart en aan de toog te bestellen. Dat is in het coronatijdperk uit den boze. Bestellingen aan tafel worden de norm, maar de bierreus AB InBev biedt via een app een alternatief aan. Cafés waaraan de brouwer levert, kunnen de app gratis gebruiken. Ze voegen hun menu in - ook de drank van AB InBevs concurrenten - en plaatsen een QR-code op elke tafel. 'Als een klant een QR-code scant, ziet hij het menu, kan hij drank bestellen en meteen digitaal betalen', zegt Pieter Anciaux, de horecadirecteur van AB InBev België. 'De café-uitbater krijgt een melding en weet aan welke tafel hij de bestelling moet leveren.' AB InBev was al langer bezig aan de app, maar lanceert ze door corona een halfjaar vroeger dan gepland. 'Dit is de toekomst, want het bestelproces is heel eenvoudig', zegt Anciaux.

Een ding staat wel vast en beseft ook Peeters erg goed: het worden harde weken en de kans op een mislukking is reëel. Er zullen minder klanten zijn, want de tafels moeten 1,5 meter uit elkaar staan en tooghangen is verboden. Bovendien liggen de kosten een pak hoger dan voor de lockdown. Winst maken wordt erg moeilijk.

Peeters' café Les Brasseurs kan maar op 30 procent van zijn normale capaciteit draaien. 'Binnen kunnen 52 mensen zitten. Gelukkig hebben we een terras, waar ook 40 mensen kunnen zitten. Anders is het bij mijn andere café, Le Coq. Daar is geen terras. We kunnen er maximaal 40 bezoekers ontvangen. Normaal zijn dat er 150.'

Extra personeel, extra kosten

Tegelijk zal hij extra personeel moeten optrommelen, en dat kost geld. 'Normaal staat er maar één personeelslid in dit café op maandagavond, wanneer het rustig is. We zullen nu minstens een tweede persoon moeten inschakelen, voor politietaken. Die moet erop toezien dat klanten de regels naleven, hun namen noteren en tafels schoonmaken wanneer gasten naar huis gaan.'

Als er geen btw-verlaging komt, stijgen de prijzen op café en restaurant nog meer. Matthias De Caluwé Topman Horeca Vlaanderen

Ook de afwas wordt ingewikkelder. Normaal spoelt Peeters de glazen in de gootsteen, maar de kans is groot dat alle vaat op 60 graden moet worden gewassen in een machine.

'We hopen dat we break-even kunnen draaien', zegt Peeters. Hij neemt maatregelen om kosten te besparen. 'Mijn mede-eigenaars en ik proberen zo veel mogelijk zelf in de zaken te staan. En we denken eraan de prijzen te verhogen met zo'n 10 procent.'

Veel andere horecaondernemers verhogen volgens Peeters hun prijzen. 'Het lijkt me logisch dat de prijzen stijgen als de inkomsten onder druk staan en de kosten stijgen', zegt Matthias De Caluwé, de topman van belangenorganisatie Horeca Vlaanderen.

Dat het water veel ondernemers aan de lippen staat, bleek afgelopen weekend uit een studie van het databedrijf Graydon. Een kwart van de horecazaken flirt nu al met een faillissement.

Btw

Vlaamse ondernemers kunnen al een beroep doen op een hinderpremie, maar Horeca Vlaanderen vraagt meer steunmaatregelen. De regering overweegt de btw te verlagen, maar nam nog geen definitieve beslissing. 'Als die maatregel er niet komt, stijgen de prijzen op café en restaurant nog meer', zegt De Caluwé.

Om kosten te besparen proberen de mede-eigenaars en ik zo veel mogelijk zelf in de zaak te staan. Jorn Peeters Eigenaar cafés Le Coq en Les Brasseurs

Hij vraagt de overheid ondernemers te steunen die hun café niet kunnen heropenen. 'Niet voor iedereen is dat rendabel. De overheid moet ze een overbruggingspremie geven.'

De sector hoopt voorts dat de veiligheidsmaatregelen versoepeld worden als blijkt dat de heropening van de horeca niet leidt tot te veel extra besmettingen. 'In Nederland opende de horeca op 1 juni. Normaal volgt op 1 juli een versoepeling', zegt De Caluwé. 'In België moet er een versoepeling komen op 8 juli als de cafés op 8 juni weer open mogen.'