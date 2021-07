Lunch Garden diep in het rood door corona

De restaurantketen Lunch Garden kwam in april in handen van zijn schuldeisers.

De Belgische restaurantketen boekte vorig jaar 28 miljoen euro verlies. Van de omzet bleef amper 40 procent over. Ook 2021 is lastig. 'We hopen dit jaar operationeel kostendekkend te zijn', zegt topvrouw Ann Biebuyck.

De jaarrekening van Lunch Garden toont in één beeld hoe het coronavirus de Belgische de horeca treft. De omzet van de Belgische restaurantketen met 77 restaurants daalde met 64 procent naar 39 miljoen euro. De nettowinst veranderde in 28 miljoen euro verlies.

'Onze restaurants waren gesloten in enkele van de vijf belangrijkste maanden van het jaar', zegt CEO Ann Biebuyck. 'In de paasvakantie en aan het einde van het jaar boeken wij een belangrijk deel van de omzet.'

Het echte herstel is ten vroegste voor volgend jaar Ann Biebuyck CEO Lunch Garden

Ook in de zomer - tussen twee lockdowns door - boekte de keten maar de helft van zijn gewoonlijke omzet, terwijl het gros van de kosten bleef lopen. 'We mochten maar een beperkt aantal klanten binnen laten. Bovendien hebben we niet al onze restaurants geopend, alleen de meest winstgevende.'

Dat komt omdat de keten ernstige cashproblemen had en schulden moest afbetalen. Het bedrijf eindigde het jaar met een negatief eigen vermogen. In april was het geduld van de belangrijkste schuldeiser op. De kredietverschaffer Intermediate Capital Group (ICG) greep de macht. De oorspronkelijke eigenaar Freshstream bleef met een minderheidsbelang achter.

Moeilijk 2021

ICG voorzag in voldoende geld, zodat Lunch Garden al zijn restaurants weer kon openen zodra dat mocht. 'Vorige week was het zover', zegt Biebuyck. 'Al onze restaurants zijn weer open. Ze boeken nu 60 procent van hun normale netto-omzet. Dat willen we optrekken tot 70 of zelfs 80 procent.'

Of 2021 slechter of beter wordt dan 2020, is nog koffiedik kijken. Dit jaar is nog moeilijker dan vorig jaar, want in de eerste zes maanden van het jaar was de horeca verplicht dicht. 'Het echte herstel is ten vroegste voor volgend jaar', zegt Biebuyck.

Dit jaar operationeel kostendekkend zijn, wordt een stevige karwei. 'In de eerste zes maanden van het jaar hadden we een negatieve ebitda (brutobedrijfswinst, red.) van 6 miljoen euro. We willen het jaar eindigen zonder bijkomend verlies.'

Jobs schrappen

Dat doel wil de Biebuyck bereiken zonder de harde maatregelen die haar bedrijf vorig jaar moest nemen. Toen schrapte Lunch Garden 10 procent van zijn jobs. 138 werknemers moesten het bedrijf verlaten.

Lunch Garden Keten van 77 restaurants, waarvan 50 in eigen beheer en 27 in franchise. Omzet (2020): 39 miljoen euro.

39 miljoen euro. Nettoverlies: 28 miljoen euro.

28 miljoen euro. Werknemers: 945.

945. Eigenaar: Intermediate Capital Group (meerderheid) en Freshstream.

Er gingen geen Lunch Garden-restaurants dicht. 'Het is ook nu onze bedoeling alle restaurants open te houden', zegt Biebuyck. 'Maar we houden de situatie in het oog. Ik kan niet helemaal uitsluiten dat restaurants verdwijnen.'

De zusterketen Bistro Garden sloot wel een restaurant. Het gaat om de bistro in Tongeren, die pas sinds eind 2019 bestond. De bistro's bij het Africa Museum in Tervuren en het openluchtmuseum in Bokrijk blijven open. 'Die twee zijn winstgevend. De zaak in Tongeren was dat nog niet. Gezien de moeilijke financiële situatie moest de directie prioriteiten stellen.'