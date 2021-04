'Lunch Garden is nu een prooi voor investeringsfondsen'

Freshstream verliest de macht over Lunch Garden. Dat Britse fonds wou geld verdienen door de Belgische restaurantketen te verkopen, maar lukte daar niet in. Nadien zoog het bijna alle cash uit het bedrijf. Toen veroorzaakte corona een crisis.

Na een koningsdrama verwisselen Lunch Garden en zijn 75 Belgische restaurants van eigenaar. Het Britse investeringsfonds Freshstream verliest de controle. Voortaan deelt Intermediate Capital Group (ICG) als hoofdaandeelhouder de lakens uit. Het Britse bedrijf is geen investeringsfonds, maar ondersteunt bedrijven door ze leningen te geven.

De essentie De Belgische restaurantketen Lunch Garden wisselt van eigenaar.

De Britse financiële groep ICG verwerft de meerderheid van de aandelen, terwijl oud-eigenaar Freshstream een minderheidsbelang houdt.

Lunch Garden had zo'n 100 miljoen euro schulden bij ICG en kon die door corona niet terugbetalen. Daarom zet Lunch Garden zijn schulden aan ICG om in aandelen.

ICG leende Lunch Garden in november 2019 84 miljoen euro. Die schulden kan Lunch Garden niet terugbetalen, en dus zet het zijn schulden om in aandelen die naar ICG gaan. Het belang van Freshstream verwatert tot een minderheidsbelang.

Van verlies naar winst

De aanleiding voor die stap is de sluiting van de horeca door het coronavirus, die Lunch Garden opzadelde met betalingsproblemen. Maar de diepere oorzaak van de machtsgreep ligt in 2019.

Toen probeerde Freshstream Lunch Garden te verkopen, maar het fonds mislukte in zijn opzet. De gegadigde overnemers knapten af op de vraagprijs van 110 miljoen euro inclusief schulden. Die lag een pak hoger dan de 80 miljoen euro waarvoor Freshstream Lunch Garden in 2015 overnam.

Maar de hoge prijs was geoorloofd, vond Freshstream. Bij de overname boekte Lunch Garden een klein nettoverlies en 1,1 miljoen euro bedrijfswinst. In 2019 was er nettowinst en 4,4 miljoen euro bedrijfswinst.

Na de mislukte verkoop wilde Freshstream een dividend, om zo 80 tot 90 procent van zijn investering te recupereren. De keten leende op aangeven van Freshstream 84 miljoen euro bij ICG aan een rente van 7 procent.

Dit is goed nieuws voor het bedrijf. De schuldenlast daalt en er is weer voldoende cash. Ingewijde

Nadat Lunch Garden tientallen miljoenen had uitgekeerd aan Freshstream, waren de cashvoorraden van de restaurantgroep tot een minimum herleid, en had het bedrijf een hoge schuldenberg. In die toestand belandde de Belgische keten in de coronacrisis. Tot op vandaag zijn de restaurants dicht, waardoor de inkomsten opdroogden.

Oplopende schulden

Het afgelopen najaar al had het bedrijf dringend geld nodig, want de rekeningen van leveranciers, energiebedrijven en verhuurders bleven binnenstromen. Freshstream weigerde geld in het bedrijf te pompen. Het gelag moest worden betaald door de verhuurders van de restaurantpanden en de leveranciers. Zij zien al maanden geen of amper geld. Ook het personeel deed willens nillens een duit in het zakje. Door een tiende van zijn 1.100 jobs te schrappen moet Lunch Garden op korte termijn in de buidel tasten, maar op lange termijn spaart het geld uit.

Ook schuldeiser ICG draaide op voor de beperkte cashvoorraad van Lunch Garden. Doordat Lunch Garden zijn schulden niet afloste en interesten niet betaalde, liep de schuld van de restaurantketen aan ICG de voorbije maanden op tot 100 miljoen euro. Die situatie was niet langer houdbaar en dus grijpt ICG de macht.

ICG is geen investeringsfonds. Het wil Lunch Garden zo snel mogelijk weer verkopen. Waarnemer

Zo voltrekt zich een scenario dat ICG in 2015 al eens tegenkwam. ICG leende toen de Franse restaurantketen Courtepaille geld. Toen Courtepaille de schulden niet kon terugbetalen, lijfde ICH het bedrijf in.

In dit verhaal is Lunch Garden de speelbal van twee financiële groepen. 'Toch is wat nu gebeurt goed nieuws voor Lunch Garden', zegt een ingewijde. 'Het bedrijf kan nu voort. De schuldenlast is weer beheersbaar en het bedrijf beschikt over voldoende cash. Als straks de horeca weer opengaat, zijn we weer vertrokken.'