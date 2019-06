M/V van de Dag | Culinair icoon Ducasse casht 5 miljoen euro op kokschool

‘Jij slaapt doorgaans in je eigen bed, ikzelf meestal in vliegtuigen.’ Die anekdote van Alain Ducasse, tien jaar geleden opgetekend door onze journalist in het restaurant met zijn naam in het Parijse vijfsterrenhotel Plaza Athénée, zegt alles over de mondiale spanwijdte van ’s mans imperium.

Volgens zijn website heeft de 62-jarige Ducasse, een levende gastronomische legende, de hand in 31 restaurants, verspreid over zeven landen en drie continenten, van Dubai, over China en Japan tot en met het Amerikaanse Las Vegas. Het merk ‘Ducasse’ geldt als dé gastronomische multinational bij uitstek en omvat zelfs chocoladewinkels in Japan.

Ducasse opende ook al koffiebars in Parijs en sinds kort in Londen, waar u 17,5 euro neertelt voor een koffie met Jemenitische bonen, met smaaktonen van druiven en rode bessen.

Minder bekend is dat de sterrenchef met ‘Ducasse Education’ ook de sterke man is achter een internationaal vertakte kokschool, met campussen in Frankrijk, Brazilië en de Filippijnen. Donderdag raakte bekend dat Ducasse een meerderheidsbelang in die school verkoopt.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times hoest de Franse private-equitygroep Eurazeo zo’n 5 miljoen euro op voor een belang van 51 procent. Ducasse behoudt 49 procent van de aandelen.

20 Michelinsterren

In één adem beklemtoont de sterrenchef, die na een ongeval al jaren niet meer achter het fornuis in zijn restaurants staat, dat hij er niet aan denkt ook delen van zijn restaurantimperium te verkopen. Daaronder vallen onder meer de beroemde restaurants die zijn naam dragen, zoals in het Londense vijfsterrenhotel The Dorchester.

In een loopbaan die al meer dan drie decennia omspant, verzamelde Ducasse 20 Michelinsterren. Samen met zijn vorig jaar overleden landgenoot Joël Robuchon, met wie hij een erestrijd uitvocht over wie de meeste sterren kon binnenhalen, geniet Ducasse de status van dé culinaire paus van Frankrijk.

Hij is ook de chouchouchef van de Franse president Emmanuel Macron als die hoog buitenlands bezoek in de watten wil leggen. Zo mocht Ducasse, die opgroeide op een boerderij in het Landes-departement in Zuidwest-Frankrijk, al toveren voor de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin.

Vorig jaar verloor de kok wel de strijd rond de lucratieve concessie om Le Jules Verne te mogen runnen, een restaurant op de tweede verdieping van de Eiffeltoren, met een grandioos zicht op Parijs.

Duurzaamheid

Hoewel hij een gevestigde waarde is, voelde Ducasse zich nooit te beroerd om het roer om te gooien en zijn menu aan te passen aan het veranderende tijdsgewricht. Zo schrapte hij al in 2014 het vlees van de kaart in zijn restaurant in het oerklassieke Plaza Athénée, waar meer granen, lokaal gekweekte groenten en duurzaam gehengelde vis in de plaats kwamen.