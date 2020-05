M80 en Cobepa doen bindend bod op 'Pain Quotidien bis'

De Brusselse investeerders M80 en Cobepa doen een bindend en onvoorwaardelijk bod op 'Le Pain Quotidien bis', dat uit de as van de bakkerijketen moet herrijzen. Dat vernam De Tijd en bevestigen de betrokkenen. De constructie moet nog het fiat krijgen van de rechtbank.

De positionering van Le Pain Quotidien als luxueuze speler op dure locaties weegt al langer op de financiële resultaten van de bakkerijketen. Vooral de Amerikaanse en Britse dochters lagen aan de basis van de slechte financiële resultaten. Door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen zagen ze nog wat meer af.

Om te vermijden dat Le Pain Quotidien weg zou zinken, greep hoofdaandeelhouder Cobepa vorige week in. Het nam de bancaire schulden van Le Pain Quotidien over, die volgens de laatste balans omgerekend 80 miljoen euro bedroegen. Daarnaast ontvouwde het een reddingsplan in twee luiken: enerzijds het loslaten van de Amerikaanse en Britse activiteiten en anderzijds, via een gerechtelijk akkoord (de zogenaamde WCO-procedure), de lancering van een kleinschaliger 'Pain Quotidien bis'.

Brunch

Voor de Amerikaanse tak van Le Pain Quotidien vond Cobepa al snel een partner: Aurify Brands. Die kreeg de nieuwe hoofdfranchise in handen.

Maar nu is er ook een verrassende wending in het tweede luik van het dossier. Volgens onze informatie, die door de betrokkenen wordt bevestigd, doen de investeringsfondsen M80 en Cobepa een gezamenlijk, bindend en onvoorwaardelijk bod op Brunchco21, de vennootschap boven wat 'Le Pain Quotidien bis' moet worden.

Die vennootschap zal Le Pain Quotidien België en Frankrijk - de winkels in eigen beheer - omvatten, l'Atelier du Pain (het productieatelier), de rechten op het merk en de contracten met de internationale franchisenemers, ook in de VS en het VK.

De deal is nog niet volledig rond. De rechtbank moet het bindend en onvoorwaardelijk bod van M80 en Cobepa nog goedkeuren.

Als de rechtbank het plan goedkeurt, zal M80 een meerderheidsbelang krijgen in de nieuwe constructie en Cobepa een 'substantieel' minderheidsbelang. In het 'oude' Pain Quotidien bezat Cobepa 43 procent van de aandelen. Het duo is van plan enkele miljoenen euro te investeren in de herlancering van de bakkerijketen. Dat geld zal onder meer gaan naar de digitalisering en het ontwikkelen van de onlinebestellingen.

Le Pain Quotidien is niet onbekend bij M80. Pieter Vermeersch, een van de vennoten van het jonge investeringsfonds, zat acht jaar in het management van de bakkerijketen en zorgde voor de internationale uitrol van de franchise. Hij leidde een jaar lang (2015-2016) ook de Belgische dochter van Le Pain Quotidien.

Stichter en bezieler

De kans lijkt klein dat de huidige CEO Vincent Herbert aanblijft in de nieuwe constructie. De nieuwe eigenaars willen wel Alain Coumont, de stichter en bezieler van Le Pain Quotidien, aan boord houden.

43% Belang Cobepa bezat tot nu toe 43 procent van Le Pain Quotidien, maar zou slechts een 'substantiële minderheid' bezitten in de nieuwe constructie. M80 wordt meerderheidsaandeelhouder.

De andere aandeelhouders van het 'oude Pain Quotidien' konden of wilden het avontuur niet voortzetten. Ze blijven achter met aandelen in een vennootschap waarin enkel nog schulden zitten - Cobepa is quasi de enige schuldeiser. Die vennootschap zal op termijn vereffend worden. Lees: ze zien hun investering in rook opgaan.