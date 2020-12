Maaltijdautomaten vliegen de deur uit

Corona doet de vraag naar automaten voor kant-en-klare maaltijden exploderen. 'Het fenomeen zal nooit meer weggaan', zegt zaakvoerder Bart Delarue van de Waregemse automatenverdeler BDS.

Restaurants, horeca-uitbaters en cateraars voor de evenementensector worden midscheeps door de lockdown getroffen. Velen schakelen over op thuisbezorging en takeaway. Dat veroorzaakt een explosie van de vraag naar automaten voor verse maaltijden. 'We kunnen de vraag amper bijhouden', zegt zaakvoerder Bart Delarue van BDS, de grootste verdeler van automaten in België. 'De verkoop ging dit jaar maal drie.'

BDS begon 20 jaar geleden met de uitbating en verhuur van drank-, koffie- en snoepautomaten. De klanten zijn gemeentes, bedrijven en scholen en groepen als Sodexho en Compass. Maar dat onderdeel krijgt door corona flinke klappen. Scholen en universiteiten zien amper studenten en bedrijven schakelden over naar telewerk. 'Onze full service voor klassieke automaten is daardoor sterk teruggevallen en ik vrees dat het nog erger wordt', zegt Delarue die samen met Annick Dewaele BDS runt. 'Telewerk zal na de coronacrisis ingeburgerd blijven en veel bedrijven snoeien in hun contracten. Toch denken we dat de business zich op termijn herstelt tot op het niveau van voor corona.'

Gelukkig schakelden we zeven jaar geleden over naar de verkoop van automaten voor verse voeding. Bart Delarue Zaakvoerder BDS

'Gelukkig schakelden we zeven jaar geleden over naar de verkoop van automaten voor verse voeding. Ons uitgangspunt was: veel bakkers hebben er een, waarom beenhouwers en traiteurs niet? De logica is dezelfde. Het probleem was dat er geen geschikte automaten bestonden. De klassieke trommelautomaat voor bakkers werkt hier niet. Een blikje cola haal je zonder probleem uit een klassieke automaat. Het mag zelfs verroest zijn. Een verse dagschotel is iets anders. Mensen willen zien wat ze kopen.'

BDS begon zijn in Spanje aangekochte automaten aan te passen met speciale laden, eigen software en diverse betaalmodaliteiten en functies voor contactloos betalen. Dat leidde de afgelopen drie jaar tot een gestage groei. 'Corona zette daar een turbo op. We worden overspoeld met vragen van restaurants, horecazaken en cateraars. Een ware explosie. Zoals altijd willen ze wat ze vandaag bestellen, gisteren al geleverd hebben. Het is precies alsof 2021 niet meer komt. De nervositeit is enorm. Velen voelen zich in de kou gelaten door de overheid. Ze investeerden na de eerste lockdown om hun zaak coronaproof te maken en deden alles om de regels te volgen en nu moeten ze opnieuw dicht. Velen zijn radeloos en gefrustreerd en zien takeaway nog als enige bron van inkomsten. Ze willen zo vlug mogelijk starten met een takeaway-automaat.'

Een blijver

Delarue is ervan overtuigd dat de takeaway-automaat nooit meer verdwijnt. 'Corona heeft de groei enkel versneld. Hetzelfde zien we bij contactloos betalen of online-aankopen.'

Automaten voor kant-en-klare maaltijden zijn volgens hem perfect complementair met de uitbating van een restaurant. 'Vier jaar geleden plaatsten we er een naast een restaurant in Veurne. De combinatie van een restaurant en de verkoop van eigen bereidingen in de automaat werkt perfect, en dat was voor corona.'

Voor supermarkten en horeca kunnen voedingsautomaten perfect een extra verkoopkanaal zijn, zegt Delarue. 'Veel mensen zijn lui en veeleisend. Ze komen thuis van het werk, hebben honger, trekken de frigo open, zien dat er niets in zit maar hebben geen zin om naar de supermarkt te rijden, op zoek te gaan naar een gerecht en aan de kassa aan te schuiven. Ze kiezen steeds meer voor een automaat waar ze op hun gemak een gerechtje vinden om het dan in de microgolf te stoppen. Het is een andere manier van winkelen. Bijna een impuls, maar wel een groeiende trend.'

De 24-ureneconomie leidt er volgens Delarue ook toe dat bedrijven voor hun nacht- en weekendploeg steeds meer kant-en-klare maaltijden uit automaten aanbieden. 'Voor Compass plaatsten we onlangs voedingsautomaten in diverse AZ Delta-ziekenhuizen in West-Vlaanderen. Mensen kunnen er dag en nacht terecht.'

Automaten zullen volgens Delarue ook steeds meer de verkoop van toonbankprodukten, zoals batterijen, inktcassettes voor printers en elektronica-onderdelen, overnemen.

Automaten zullen volgens Delarue ook steeds meer de verkoop van toonbankprodukten, zoals batterijen, inktcassettes voor printers en elektronica-onderdelen, overnemen. 'In een Hans Anders-winkel plaatsten we een automaat voor standaardlenzen en oogdruppels naast de toonbank. Zo kan de verkoper zich concentreren op de klant met specifieke vragen. In Gent plaatsten we twee automaten voor de Fietsambassade met fietsonderdelen - banden, kettingen, sloten, bellen - die vooral voor studenten bestemd zijn. Die werken heel goed en we zijn er heel fier op. Ook automaten voor vuilniszakken zijn een toekomst. Voor een hondentrainingsbedrijf assembleerden we een automaat voor hondenaccessoires'.

Delarue kijkt ook naar Nederland en Noord-Frankrijk. 'Daar zijn voedsel- en broodautomaten niet ingeburgerd. België is op dat vlak uniek. We krijgen aanvragen vanuit die regio's. Daar ligt voor ons een nieuwe groeimarkt.'

Door de exploderende vraag moest BDS extra personeel aanwerven. Intern schoolde het mensen om. Dit jaar zal de omzet dankzij corona waarschijnlijk hoger liggen dan de 3 miljoen euro van vorig jaar.

Hoeveel een doorsnee takeaway-automaat kost, wil Delarue niet zeggen. Navraag leert dat dat ergens tussen 10 à 20.000 euro is, afhankelijk van de grootte en de specialiteit. Hoeveel automaten hij jaarlijks verhuurt, onderhoudt en bevoorraadt of verkoopt? Delarue lacht: 'Liever niet in de krant.'