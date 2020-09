Maaltijdbezorger Delivery Hero weer op overnamepad

Na overnames in Azië en het Midden-Oosten roert de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero zich nu op de Latijns-Amerikaanse markt. Daar neemt hij de lokale activiteiten over van sectorgenoot Glovo.

Dat heeft het bedrijf uit Berlijn woensdagavond bekendgemaakt. De koopsom bedraagt 230 miljoen euro voor de Duitsers.

Daarmee krijgt Delivery Hero in één klap toegang tot vijf nieuwe markten, waaronder Peru, Ecuador en Costa Rica. De onderneming was al actief in Argentinië, de Dominicaanse Republiek en Panama.

De jongste tijd toont de maaltijdbezorger zich bijzonder actief op de overnamemarkt. Zo deed hij in augustus een grote overname met de Aziatische rivaal Coupang, waarvoor hij 4 miljard dollar neertelde. Coupang is het moederbedrijf van de in Zuid-Korea populaire bezorgapp Baemin.

Ook sloeg het bedrijf in dezelfde maand een grote slag in het Midden-Oosten. In de Verenigde Arabische Emiraten lijfde het de uit Dubai afkomstige InstaShop in voor 360 miljoen dollar. Delivery Hero is nu actief in meer dan 40 landen.

Beurspromotie

De acquisitiejacht heeft grotendeels te maken met de nieuwe status van Delivery Hero. In augustus verving het bedrijf het in diskrediet geraakte Wirecard aan de grootste Duitse beurs, de Dax.

Toenmalige eigenaar Rocket Internet maakte van Delivery Hero in 2017 een publiek bedrijf. Het werd opgenomen in de Mdax, het op een na hoogste beursplatform in Duitsland.

Begin deze maand maakte Rocket bekend na zes jaar zelf van de beurs te willen. Topman Oliver Samwer van de Berlijnse private-equityinvesteerder deed een bod op de publiek verhandelde aandelen.

Just Eat TakeAway

Ondanks de toegang tot de grootste kapitaalmarkt van Duitsland moet Delivery Hero met Just Eat TakeAway een grotere partij voor zich dulden.