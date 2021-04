Maaltijdbezorger DoorDash op zoek naar Europese hap

DoorDash, de grootste maaltijdbezorgdienst in de Verenigde Staten, vat de overnamejacht in Europa aan. Hij waagt zich op een drukbevolkte en concurrentiële markt.

Dat schrijft het Amerikaanse persagentschap Bloomberg op basis van bronnen die vertrouwd zijn met DoorDash. De maaltijdbezorger zou vooral zijn pijlen richten op de Duitse en Britse markt, waar het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway marktleider is. Voorts zou DoorDash interesse hebben in het bezorgen van boodschappen op de Europese markt, voegt één bron toe. Zelf wil het bedrijf geen commentaar geven.

Just Eat Takeaway

In Europa zijn al heel wat maaltijdbezorgers actief, maar er is een ware overnamegolf bezig in de sector. Just Eat Takeaway nam in 2018 de Duitse activiteiten van Delivery Hero over en probeert al een tijd het Amerikaanse Grubhub in te lijven. De taxi-app Uber, dat met Uber Eats over een maaltijdbezorger beschikt, kocht het Amerikaanse Postmates. En dan is er nog het Britse Deliveroo, wiens beursgang in maart op een flop uitdraaide.

Het uit San Francisco afkomstige DoorDash heeft 55 procent van de markt voor maaltijdbezorging in de Verenigde Staten in handen en is ook in Canada en Australië actief. In Europa doet DoorDash voorlopig weinig belletjes rinkelen, en dat moet veranderen. De coronapandemie - en de verplichting om thuis te blijven - leidde veel mensen naar maaltijdbezorgers en hun diensten. DoorDash wil het ijzer smeden als het heet is.

Extra fascinerend is de situatie in Duitsland. Die markt wordt gedomineerd door Just Eat Takeaway, maar Uber heeft er plannen, net als het Scandinavische Wolt. Die start-up rondde in januari een kapitaalronde af die 530 miljoen dollar opbracht. De Finse fietskoerier wil al langer stappen in het buitenland zetten.

Gesmaakte beursgang

DoorDash heeft een succesvolle beursgang achter de rug. Bij zijn eerste notering op de New York Stock Exchange in december sprong de maaltijdbezorger zo'n 80 procent hoger, ondanks de stevige introductieprijs van 102 dollar. Vorig jaar was het bedrijf kort winstgevend in het tweede kwartaal - op het hoogtepunt van de pandemie in de VS - met een winst van 23 miljoen dollar. Intussen gaf DoorDash toe dat de heropening van de horeca 'de betrokkenheid van de consumenten zal verminderen'.

In eigen land ligt de maaltijdbezorger ietwat onder vuur wegens de commissies die het aanrekent. Op een bestelling roomde DoorDash doorgaans zo'n 30 procent af, wat de restaurants met hun flinterdunne marges in de problemen brengt. Om aan die kritiek tegemoet te komen introduceerde het deze week een nieuw systeem. Met drie commissiesystemen wil DoorDash 'meer winst in de zakken van lokale bedrijven steken'.

3 systemen Sinds deze week werkt DoorDash met drie commissiesystemen voor restaurants in de Verenigde Staten.