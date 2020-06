Maaltijdcheque-gebruikers spenderen 3,5 miljoen euro in horeca eerste week na heropening

De drie uitgevers van maaltijdcheques in België, Edenred, Monizze en Sodexo, pleiten voor een verhoging van 8 naar 10 euro.

De eerste week na de heropening van de horeca gaven werknemers voor 3,5 miljoen euro aan maaltijdcheques uit in de Belgische horeca. Dat blijkt uit cijfers van de drie uitgevers van maaltijdcheques in België, Edenred, Monizze en Sodexo.

De helft van de werknemers in België, zowat 2.050.000 mensen vorig jaar, ontvangt maaltijdcheques. Zowat 75.000 bedrijven verlenen ze en 25.000 handelaars aanvaarden de cheques. 'Ze zijn gemaakt om werknemers te helpen bij het kopen van hun lunch', zegt Olivier Bouquet, voorzitter van VIA, de vereniging van de cheque-uitgevers. 'De horeca is nauw verbonden met die oorspronkelijke doelstelling.'