De horecasector moet dezer dagen flink wat stormen trotseren: inflatie, energie, personeelskosten. Maar dat staat de groei van Horeca Van Zon, een Limburgse keten van groothandelszaken, niet in de weg, bewijst de overname van een Metro-winkel deze week. 'We gaan zeer ver in de band met onze klanten', zegt topvrouw Marion Van Zon.