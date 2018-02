Marketeer wordt topman Horeca Vlaanderen

Matthias De Caluwe wordt de nieuwe topman van Horeca Vlaanderen, in opvolging van Danny Van Assche die naar de kmo-organisatie Unizo vertrok.

Horeca Vlaanderen heeft een nieuwe topman: Matthias De Caluwe . Hij start in april en volgt bij de sectorfederatie voor de Vlaamse horeca Danny Van Assche op, die begin dit jaar naar de ondernemersorganisatie Unizo overstapte.

De 35-jarige De Caluwe is een marketingstrateeg met de focus op sport en entertainment . Hij zetelt voor Open VLD in de gemeenteraad van Kapellen, maar hij zal ontslag nemen uit die functie en dus geen politiek mandaat meer hebben, zegt Horeca Vlaanderen. De federatie selecteerde hem samen met een extern selectiebureau.

Marketeer

'We zochten iemand die op een creatieve en positieve manier onze sector en onze federatie verder in de markt kan zetten', zegt voorzitter Filip Vanheusden. 'We zijn ervan overtuigd dat hij daarbij het verschil kan maken. Matthias blinkt uit door zijn drive, dossierkennis, positivisme en zijn vaardigheid om te enthousiasmeren en mensen te verenigen.'