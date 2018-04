Nederlandse investeerder aan boord bij IT-specialist Savaco

Het investeringsfonds AAC Capital wordt de nieuwe hoofdaandeelhouder van het IT-dienstenbedrijf Savaco. De prijs van de transactie is niet bekend.

Het Nederlandse fonds koopt een meerderheidsbelang in Savaco. Carl Sabbe en Rik Vandemoortele , de twee oprichters en CEO’s, behouden een ‘substantiële’ minderheid en blijven aan boord. De twee studiegenoten richtten Savaco bijna dertig geleden op. De IT-specialist ondersteunt bedrijven - voornamelijk kmo’s - in de uitbouw en het beheer van hun IT-infrastructuur.

Savaco beschikt onder meer over twee datacenters , waardoor het ook clouddiensten kan aanbieden. Bij de klanten van de groep zijn onder meer Barco , de baggeraar Jan de Nul , de textielgroep Van de Velde en de verandabouwer Willems .

De IT-groep groeide zowel op eigen kracht als via overnames en realiseert met 130 personeelsleden 30 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebita) van 4,5 miljoen.

Savaco wordt het tweede Belgische bedrijf in de portefeuille van AAC naast Corilus, de voormalige IT-poot van Fagron. Het fonds was ook even eigenaar van de West-Vlaamse zuiveringsspecialist Desotec. Die werd voor een stevige prijs doorverkocht aan EQT, het investeringsvehikel van de Zweedse familie Wallenberg.