Nederlandse maaltijdbesteller troeft Uber af in VS

CEO Jitse Groen kwam in Takeaway-outfit de openingsbel van de Amsterdamse beurs luiden bij de IPO in 2016.

Just Eat Takeaway voert verregaande gesprekken over de overname van zijn Amerikaanse sectorgenoot Grubhub. Het bedrijf van de Nederlander Jitse Groen heeft betere kaarten voor de miljardendeal dan Uber.

Het gaat bijzonder snel bij Jitse Groen. Dan hebben we het niet over de snelheid waarmee bestellingen voor pizza, sushi of andere bezorgmaaltijden worden doorgegeven via zijn platform Takeaway.com, maar over de uitbouw van zijn studentenidee tot een miljardenbedrijf.

Begin dit jaar kon Takeaway.com de hand leggen op zijn grote Britse rivaal Just Eat dankzij een bod van bijna 6 miljard pond (7 miljard euro). Daarmee ontstond Just Eat Takeway , een Europese reus in het online bestellen en leveren van maaltijden die op de beurs 13,2 miljard euro waard is en 1,2 miljard euro omzet haalt.

De integratie van beide bedrijven is nog niet volledig afgerond, maar nu waagt de veertiger Groen de stap over de Atlantische Oceaan. Na vele geruchten bevestigt Just Eat Takeaway dat het geavanceerde gesprekken voert over de overname van zijn Amerikaanse sectorgenoot Grubhub , die op de beurs ruim 5 miljard dollar waard is.

2 Nummer Grubhub is de nummer twee op de Amerikaanse markt voor thuisbezorging van maaltijden en haalde vorig jaar een omzet vna1,6 miljard dollar.

Grubhub, goed voor een omzet van 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro), loopt al enkele maanden in de kijker als overnameprooi. Vooral de Amerikaanse technologiereus Uber leek zijn tanden te willen zetten in het bedrijf om zijn eigen maaltijddienst Uber Eats te versterken.

Doordash is de grootste maaltijdbezorger in de VS met een marktaandeel van 42 procent. Grubhub en Uber Eats volgen op de tweede en derde plaats. Met een overname zou Uber leider worden met 48 procent van de markt. Bovendien staat Grubhub sterk in metropolen in het noordoosten van de VS (New York City, Boston, Philadelphia en Chicago), waar Uber Eats net zwak staat.

Mededinging

Maar het vooruitzicht dat Uber de Amerikaanse markt zou domineren leidde tot tegenstand in de VS. Verschillende senatoren hadden de mededingingsautoriteiten al om een onderzoek gevraagd. De komst van een buitenlandse speler levert minder bezwaren op. Daarmee lag de weg open voor bedrijven als het Duitse Delivery Hero en het kersverse fusiebedrijf Just Eat Takeaway.

Dat het Nederlandse bedrijf de strijd lijkt te winnen, hoeft niet te verbazen. Groen deinst er niet voor terug zware gevechten aan te gaan. Voor de overname van Just Eat moest hij een intensieve, maandenlange strijd leveren met het technologiebedrijf Prosus, een vehikel van het Zuid-Afrikaanse concern Naspers dat aandeelhouder is van de Chinese internetgigant Tencent.

Takeaway zal een overname met aandelen betalen, net als de overname van Just Eat eerder dit jaar en de aankoop van de Duitse activiteiten van Delivery Hero. Aandelendeals hebben tot gevolg dat maaltijddienstenbedrijven, die het nu meer moeten hebben van groeipotentieel dan van solide winstcijfers, snel groot kunnen worden en zo veel mogelijk vlaggen kunnen planten wereldwijd. Ze mikken op grote schaalvoordelen en geloven dat in elke markt 'the winner takes it all' geldt.