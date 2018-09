Nieuw in uw buurt: restaurants zonder eetzaal

‘Hoe meer keuze, hoe meer bestellingen’

De keuze voor de hongerige klant uitbreiden, dat is de uiteindelijke reden waarom de bestelplatformen investeren in virtuele restaurants. ‘Uit al onze data blijkt dat het aantal formules dat je kan aanbieden heel belangrijk is. Hoe meer keuze er is, hoe meer mensen er bestellen en hoe vaker ze bestellen’, zegt Mathieu de Lophem van Deliveroo.

Het bedrijf zette de jongste maanden dan ook sterk in op een ruimer aanbod. ‘Tussen einde mei en einde augustus is het gemiddelde aantal restaurants waaruit een klant kan kiezen gestegen van 40 naar 60.’ Virtuele restaurants zijn één van de manieren om dat te doen. ‘Hun potentieel is enorm. Ik hoop dat we het huidige tempo van 3 à 4 nieuwe virtuele merken per maand kunnen aanhouden.’

Maar Deliveroo gebruikt ook andere manieren om zijn culinaire etalage te vullen. De besteldienst is bekend vanwege zijn fietskoeriers die maaltijden van restaurants aan huis leveren, maar sinds juni werkt het ook samen met restaurants die al hun eigen besteldienst hadden.

Bij dat zogenaamde ‘Marketplace +’ programma zijn nu al 70 restaurants in Brussel en Antwerpen aangesloten, en de Lophem mikt tegen eind dit jaar op 600 à 700 nieuwe zaken. Hij sluit niet uit dat de uitbreiding het mogelijk zal maken om het Deliveroo-platform ook in kleinere steden te gaan aanbieden.

Nog een ‘truc’ die maakt dat je in de Deliveroo-app meer restaurants te zien krijgt, was het lichtjes verhogen van de actieradius van 2,5 naar 3 kilometer rond een restaurant. ‘We doen dat alleen voor zaken waar er geen impact is op de kwaliteit. Denk aan sushi-restaurants, waar er geen risico bestaat dat het eten te veel afkoelt.’

Deliveroo hoopt tenslotte ook van start te gaan met ‘Deliveroo Editions’, waarbij bestaande restaurants een ‘spin-off’ krijgen op een andere locatie die alleen bedoeld is voor leveringen aan huis. ‘In België is het moeilijk om goede locaties te vinden en de vergunningen te krijgen, maar we hopen er tegen volgend jaar mee van start te gaan.’