‘Onze klanten popelen om terug te keren’

‘Zonder onze spaarbuffer hadden we het niet gered.’ Een horecaondernemer, een fitnessuitbater en een sauna-eigenaar praten over hun grote heropening. ‘We investeerden minstens 10.000 euro om veilig te openen.’

'Opnieuw binnen mogen eten is wennen, ook voor de klanten'

‘De details van het protocol dat we moeten volgen om onze restaurants binnen te heropenen kreeg ik pas dinsdagmiddag van onze sectorfederatie’, zegt Luc Deklerck, die drie restaurants runt op wandelafstand van elkaar in Oostende. ‘Ik vind het verwonderlijk dat je de kleine letters pas de dag voordien krijgt.’

Ik wil dat de klanten zich veilig voelen. Luc Deklerck Horeca-uitbater

‘We moeten verplicht in elke ruimte een CO₂-meter plaatsen’, zegt Deklerck. ‘Gelukkig anticipeerde ik daar al op, omdat ik wil dat de klanten zich veilig voelen. Want ook voor hen is opnieuw binnen mogen eten weer wennen. Voortaan moet mijn personeel chirurgische mondmaskers dragen. Gelukkig had ik daar een grote voorraad van liggen.’

Bistro Mathilda benut binnen maar de helft van zijn capaciteit: 30 in plaats van 60 klanten. ‘Het is afwachten of we dat rendabel kunnen doen, maar ik ben vooral erg blij dat het weer mag’, zegt Deklerck.

‘Reserveren is geen verplichting meer. Dit weekend zit Mathilda ’s middags en ’s avonds al zo goed als vol. In het vorige protocol mochten we binnen plexiglas gebruiken als we de afstand van 1,5 meter tussen twee mensen niet konden garanderen. Nu mogen we dat nog altijd gebruiken, maar moeten mensen sowieso op 1,5 meter van elkaar zitten.’

Deklerck ziet vooral de zoektocht naar horecapersoneel als een obstakel. ‘In mijn drie zaken heb ik vier vacatures. Ik vrees dat de horeca nog mensen zal verliezen nu andere sectoren weer aantrekken. Ik hoop op meer versoepelingen eind deze maand, als de cijfers gunstig blijven evolueren. Zoals grotere groepen aan een tafel, want nu is dat binnen beperkt tot vier personen of meer als het om een gezin gaat.’

'Iedereen krijgt een flesje ontsmettingsmiddel'

Schermvullende weergave Charlotte Claeys van Infinity Fitness in Deinze. ©Wouter Van Vooren

‘We investeerden minstens 10.000 euro om veilig te heropenen’, zegt Charlotte Claeys, die met haar echtgenoot Cristian Ghita sinds eind 2016 Infinity Fitness runt in Deinze in Oost-Vlaanderen.

‘We verplaatsten zelfs een muur om de fitnesstoestellen verder uiteen te zetten’, zegt Claeys, terwijl naast ons een stapel opgerolde blauwe matjes ligt, die voor de buitenlessen in de tuin zullen dienen. Tegen de receptie rusten een borstel en een ladder.

Claeys, die freelancetrainers inschakelt, kreeg dinsdag via e-mail het veiligheidsprotocol dat ze moet volgen. ‘In elke ruimte, beneden in de fitness en

boven voor de groepslessen, moet een CO₂-meter staan. Als de waarde te hoog is, moeten eerst de ramen open en moet je in tweede instantie de ventilatie aanzetten.’

De kleedkamers blijven dicht. ‘De trainers moeten altijd hun mondmasker aanhouden, de sporters alleen als ze zich verplaatsen’, zegt Claeys, die zo’n 300 leden heeft. ‘Iedereen krijgt bij het binnenkomen een flesje met ontsmettingsmiddel om elk gebruikt toestel meteen te reinigen.’

Gelukkig waren er ook klanten die hun abonnement bleven doorbetalen. Charlotte Claeys Infinity Fitness

De groepslessen zitten de komende dagen aardig vol. ‘Ik ben heel optimistisch. Ik zette de voorbije maanden vier dagen per week een lesvideo op mijn site, wat de klanten apprecieerden. Velen popelen om terug keren, zeker de grote groep die naar hier komt om te revalideren na een operatie.’

Claeys geeft aan dat zij en haar echtgenoot de maandenlange sluiting konden overleven dankzij hun spaarbuffer. ‘Had deze crisis in ons eerste jaar toegeslagen, dan hadden we het niet overleefd. Gelukkig waren er ook klanten die hun abonnement bleven doorbetalen en kregen we uitstel van afbetaling van leveranciers op onze fitnesstoestellen.’

'We vragen de gasten één douche tussen te laten'

Schermvullende weergave Yves Thienpont van Saunate in Nazareth. ©Wouter Van Vooren

Voor het eerst sinds 29 oktober mag Saunate in Nazareth (Oost-Vlaanderen) de deuren van zijn sauna’s, binnen- en buitenbaden en jacuzzi’s weer openen. ‘We gooiden al voor zo’n 1.300 euro bedorven voeding en drank weg’, zegt

mede-eigenaar en zaakvoerder Yves Thienpont, die daags voor de heropening, op geel-blauwe saunaslippers, nog volop ijskasten bijvult.

‘Ik heb net via de saunavereniging eindelijk het nieuwe veiligheidsprotocol gekregen’, zegt hij dinsdagnamiddag aan de bar. ‘Mondmaskers zijn alleen verplicht in de bar, het onthaal en de kleedkamers. We hoeven niet meer zoals vorig jaar te werken met een reservatiesysteem en onze gasten mogen ook de stoombaden en jacuzzi’s gebruiken. Dat is echt goed nieuws.’

Terwijl we de trap naar de kleed­kamers nemen, staan op de vloer her en der markeringen om afstand te bewaren en zien we geplastificeerde uitleg hangen aan de sauna’s over het maximaal aantal toegelaten personen.

‘In de douches vragen we de gasten één douche tussen te laten en we passen de tafelschikking op het terras en in het restaurant aan. Alle deurklinken, toiletten en trapleuningen zullen we de hele dag ontsmetten, net als de kleedkamerlockers en -sleutels.’

Ik heb er goede hoop op dat de zomer goed wordt, want veel Vlamingen gaan niet op vakantie. Yves Thienpont Saunate

De voorbije weken merkte Thienpont op zijn Facebook-pagina dat veel vaste klanten staan te popelen om terug te keren. ‘Voor woensdag zijn er 50 reservaties, best goed voor een zomerdag’, zegt Thienpont, die zijn beste saunamaanden in de winter draait en 15 werknemers telt.