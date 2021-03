'Op mijn 15de dronk ik er mijn eerste pintjes, nu stop ik al mijn geld in dit café'

Jonas Vantornhout is sinds vorige week eigenaar van café Het Damberd, een begrip in Gent.

Cafés en restaurants zijn al sinds midden oktober dicht en hebben totaal geen zicht op wanneer ze weer open kunnen gaan. Maar die gitzwarte situatie schrikt de Gentse ondernemer Jonas Van Tornhout niet af om net nu het legendarische café Het Damberd in zijn thuisstad over te nemen.

Voor de niet-Gentenaars: jazzcafé Het Damberd was sinds eind jaren 70 uitgegroeid tot een instituut in de binnenstad. Het donkerbruine café aan de Korenmarkt trok niet alleen jazzliefhebbers en muzikanten aan, de meterslange toog werd een bekende plek voor eender wie die het tot in de vroege uurtjes wilde trekken in Gent.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Een iconische plek dus. Maar die reputatie volstond niet om Het Damberd te beschermen tegen de coronacrisis. Eind januari, zo'n drie maanden ver in de tweede lockdown voor de horeca, werd bekend dat het legendarische café de duimen moest leggen voor de pandemie en het faillissement had aangevraagd. Interesse van mogelijke overnemers was er genoeg.

Volgens de curator waren er bijna twintig kandidaat-kopers. Maar bij veel Gentenaars zat de schrik erin dat de locatie, waar al sinds de 15de eeuw een café was gevestigd, in handen zou komen van een zoveelste hamburgerrestaurant of koffiebar.

Tegen de stroom in

Quod non: iets meer dan een maand na het faillissement blijkt Het Damberd gekocht door de 31-jarige Jonas Van Tornhout, die zijn sporen heeft verdiend met een andere bar in de Gentse binnenstad. 'Tijdens een wandeling ontdekte ik dat Het Damberd over te nemen stond. Die plek zit in mijn hart sinds ik er op mijn vijftiende mijn eerste pintjes dronk op het terras, een verhaal dat iedereen in de stad wel herkent, zeker? Ik heb meteen contact opgenomen met de brouwerij Haacht, die eigenaar is van het pand en ook van mijn andere café in Gent. Ze zagen mijn verhaal zitten, dus besloot ik een bod uit te brengen.'

Net als toen ik acht jaar geleden begon, moet ik opnieuw al mijn spaargeld in een nieuwe zaak steken. Jonas Van Tornhout Overnemer Het Damberd

Daarmee zwemt Van Tornhout tegen de stroom in. Cafés en restaurants, die vorig jaar al zware klappen kregen tijdens de eerste lockdown, moeten sinds midden oktober noodgedwongen sluiten. Zicht op een heropening is er nog niet. Steunmaatregelen van de overheid en van de brouwers, die een deel van de caféhuur op zich namen, volstaan voor heel wat zaken niet. De lijst van horecazaken die er in navolging van het Damberd de brui aan geven, dreigt steeds langer te worden.

Al zegt Brouwerij Haacht, de huisbaas van Het Damberd, dat voorlopig nog niet te merken. 'We hebben nog geen significante stijging in het aantal te huren panden vastgesteld', zegt marketingdirecteur Lien Meeus. 'Gemiddeld staat ongeveer 10 procent te huur. Dat percentage bleef de jongste twee jaar hetzelfde. Wat de uiteindelijke impact zal zijn? De schade zal pas zichtbaar zijn als de deuren weer open mogen. Verondersteld wordt dat minstens 30 procent van de horecazaken het moeilijk krijgt.'

Er begint veel leegstand te komen, steeds meer zaken staan in de uitverkoop. Het begint een beetje akelig te worden. Jonas Van Tornhout Overnemer Het Damberd

Van Tornhout zegt dat hij een heel groot risico neemt met de overname. 'Toen ik acht jaar geleden mijn eerste café opende, had ik er al mijn spaargeld in gestoken. Als dat geen succes was geworden, was ik waarschijnlijk in de goot beland,' zegt hij. 'Nu steek ik opnieuw al mijn spaargeld in de zaak. En ik heb nog geen definitief akkoord van de bank voor een lening, al is ze positief over mijn verhaal. Zulke investeringen horen bij een crisis, zeker?'

'Mijn geluk is dat ik al een achttal jaar bezig ben met mijn andere zaak, en dat al de kredieten die ik daarvoor had gesloten zijn afbetaald. Collega's die pas twee of drie jaar geleden een lening waren aangegaan, hebben het nu een pak moeilijker. Je merkt dat ook in de stad: er begint veel leegstand te komen, steeds meer zaken staan in de uitverkoop. Het begint een beetje akelig te worden.'

Vantornhout staat te popelen om het Damberd te heropenen. 'Ik ben hier en daar aan het behangen. Maar zodra ik kan openen, doe ik dat meteen. Of het een jazzcafé blijft? Ik zal zeker de essentie behouden en zal zeker bijleren van de enorme platencollectie van de bar, die ik ook heb overgenomen. Maar ik luister naar alle soorten muziek, ik wil vermijden dat jazz me de oren uitkomt.'