Opnieuw Brussels horeca-imperium in de penarie

De ondernemers achter zes bekende Brusselse horecazaken rond de Grote Markt vragen bescherming tegen hun schuldeisers. ‘Het terreurklimaat heeft ons zware klappen gegeven.’

De drie ondernemers achter zes bekende Brusselse horecazaken op en in de buurt van de Grote Markt zijn gisteren naar de rechtbank getrokken om bescherming te vragen tegen hun schuldeisers. Het gaat om bekende zaken: ‘t Kelderke, l’Estaminet du Kelderke, La Taverne du Passage, Vincent, La Rose Blanche en La Brouette. Er werken in totaal 90 mensen.

Het nieuws komt er twee maanden na het faillissement van de groep achter elf andere bekende Brusselse horecazaken zoals La Maison du Cygne en Les Brasseries Georges.

De eigenaars van ‘t Kelderke en co hoeden zich voor een vergelijking met dat faillissement. ‘Maak er alstublieft geen amalgaam van’, zegt medevennoot Yves Deflandre.

Hun advocaat voegt eraan toe dat de vraag om bescherming te krijgen tegen schuldeisers ‘weloverwogen’ is. Een faillissement zit er niet aan te komen, klinkt het. ‘We willen ons ontdoen van spoken uit het verleden.’

Aanslagen

De eigenaars zeggen dat de problemen waarin ze verkeren te wijten zijn aan de de nasleep van de aanslagen in Parijs in 2015. In de weken erna was Brussel een dode stad. Dat verergerde nog toen de stad in maart 2016 getroffen werd door terroristische aanslagen.

Ook de bruuske invoering van een voetgangerszone in het stadscentrum en andere mobiliteitsproblemen zorgden er volgens de eigenaars voor dat klanten weg bleven. ‘In een jaar tijd verloren we 30 procent van onze omzet’, zegt Deflandre.

De drie vennoten zeggen dat het stilaan beter gaat met de zaken. In het afgelopen jaar hebben ze naar eigen zeggen al veel van hun betalingsachterstand bij leveranciers weggewerkt. Maar de volledige achterstand die ze sinds 2016 opliepen is nog niet ingehaald. Daarom willen ze meer ademruimte krijgen. De rechtbank zal in de komende dagen oordelen of ze die krijgen.

Sinds enkele maanden gaat er een ware faillissementsgolf doorheen de Brusselse horeca. In de eerste drie maanden van dit jaar gingen 156 Brusselse horecazaken failliet, blijkt uit data van informatiebureau Graydon. Dat is 73 procent meer dan in dezelfde periode in 2017.

Cocktail

Dat is volgens Graydon te verklaren door een giftige cocktail van omstandigheden. ‘Al jaren zijn er in Brussel restaurants die in de problemen zitten, omdat ze bijvoorbeeld slecht geleid worden. Ze hebben de afgelopen jaren enkele tikken gekregen, die de druppel vormden die de emmer doen overlopen’, zei Eric Van den Broele van Graydon vorige maand in De Tijd.

Hij verwees naar de aanslagen, mobiliteit, de invoering van de fraudewerende witte kassa, maar ook het feit dat leveranciers door negatieve berichten over de toestand van de Brusselse horeca strenger zijn als ondernemers hen niet op tijd betalen. Het gaat dus om een vicieuze cirkel.