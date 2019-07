Oprichter van het 'Indiase Starbucks' spoorloos

De sterke man achter Café Coffee Day is sinds begin deze week verdwenen. Op de achtergrond van zijn verdwijning spelen de financiële kopzorgen waarmee hij geconfronteerd wordt.

Indiase beleggers zijn in de ban van een verdwijningszaak. De Indiase zakenman V. G. Siddhartha werd maandag voor het laatst gezien door zijn chauffeur. Nadat Siddhartha na een wandeling niet meer was teruggekeerd, sloeg de chauffeur alarm. Zoekacties van de politie leverden voorlopig niks op.

De bekendmaking dat de oprichter en CEO van Coffee Day Enterprises spoorloos verdwenen is, deed het aandeel van het bedrijf maandagavond 20 procent crashen. Coffee Day Enterprises is vooral bekend van Café Coffee Day, een van de bekendste horecamerken van het land. In heel India heeft de keten ruim 1.700 koffiehuizen. Ter vergelijking: de aartsrivaal Starbucks heeft maar 146 Indiase coffeeshops.

Brief

Beleggers sloegen in paniek toen lokale media berichtten over een verontrustende brief die Siddhartha voor zijn verdwijning aan de raad van bestuur zou hebben geschreven. Of de brief echt is, is niet officieel bevestigd.

Siddhartha maakte in de brief gewag van betalingen waarvan de rest van de directie niets van afweet. Hij zou ook informatie achtergehouden hebben, zelfs voor zijn familie. Hij roept het gerecht op alleen hem ter verantwoording te roepen.

Siddhartha heeft veel kopzorgen. Zijn bedrijf staat onder druk door de hoge schuldgraad. Voor heel wat leningen staat Siddhartha persoonlijk garant. Samen met zijn familie controleert hij 53 procent van het bedrijf. Bijna alle aandelen gaf hij als borg aan schuldeisers.

Bovendien verdenkt de Indiase fiscus hem van fraude. In 2017 vonden in zijn huis en verschillende vestigingen van zijn bedrijf huiszoekingen plaats.

Koffiecultuur

Met zijn koffieketen was Siddhartha zijn tijd ver vooruit. In 1996 opende hij zijn eerste zaak in Bangalore. Hij lag ermee aan de basis van de koffiecultuur in India. Jonge stedelingen staan meer open voor westerse gewoonten en kregen in de afgelopen jaren steeds meer zin om samen te komen in Starbucks-achtige horecazaken.

Jarenlang had Siddhartha het rijk voor zich alleen. Zijn bedrijf groeide uit tot de grootste koffieketen van het land. Sinds enkele jaren nam de concurrentie toe. Starbucks opende zijn eerste zaken in India. Ook de door Coca-Cola gecontroleerde Britse koffiehuizenketen Costa maakte haar opwachting. De winstmarges staan dan ook onder druk. In tegenstelling tot Starbucks en Costa houdt Café Coffee Day zijn prijzen laag.

Zijn bedrijf leverde Siddhartha fortuinen op. Volgens de rijkenlijst Barclays Hurun India Rich List is Siddhartha 600 miljoen dollar waard. Daarmee is hij is de op 230 na rijkste Indiër.

Gaandeweg legde de ondernemer zich niet langer alleen toe op koffie, maar ook op vastgoed en logistieke en financiële dienstverlening. Die expansie had een erg hoog prijskaartje.