Overnemers Ellis Burger trekken naar de rechter

Gimv en Top Brands voelen zich misleid door de verkopers van de hamburgerketen en hebben co-oprichter en CEO Thierry Canetta inmiddels ontslagen.

De omzet van de keten groeide de jongste jaren amper en het aantal restaurants daalde zelfs licht.

Gimv en Top Brands, die twee jaar geleden de hamburgerketen Ellis Burger in handen kregen, hebben een claim ingediend tegen de verkopers. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. De twee investeerders vinden dat ze misleid zijn bij de overname.

‘De zaken werden bij de verkoop rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Dat oversteeg het normale’, zegt een welingelichte bron. De rechtszaak is nog aan de gang, maar het is niet uitgesloten dat de betrokken partijen tot een schikking komen.

Het juridisch dispuut leidde tot het vertrek van medeoprichter Thierry Canetta als CEO van de keten, maar dat bleef tot nu toe volledig onder de radar. Canetta werd vervangen door Stef Meulemans, de eigenaar en CEO van Top Brands. Dat bedrijf is bij het grote publiek niet heel bekend, maar heeft voor ons land de masterfranchise van Pizza Hut en de bakkerijketen Paul in handen en is ook eigenaar van de keten Wasbar, die bars en wassalons combineert. Canetta is niet volledig weg bij Ellis: hij is er nog aandeelhouder en is bestuurder bij Beetroot Invest, de topholding van de keten.

Los van de rechtszaak presteert Ellis Burger de jongste jaren - in een weliswaar heel concurrentiële sec-tor - zwakker dan verwacht. De omzet groeide amper tegenover het jaar van de overname en stagneerde naar verluidt rond 24 à 25 miljoen euro. Het aantal restaurants daalde zelfs. Ellis telt er nog 23, verspreid over België (15), Nederland (6) en Frankrijk (2). Ten tijde van de overname waren er 25 verkooppunten waar de ‘betere burger’ aangeboden werd.

Volgens meerdere bronnen kwam Ellis Burger vorig jaar zelfs bepaalde afspraken met zijn banken niet na. Dat leidde tot gesprekken met de kredietverstrekkers, maar die werden door de coronacrisis onderbroken. ING België is de huisbank van Ellis Burger.

Net als zijn sectorgenoten moest Ellis Burger zijn restaurants wekenlang sluiten. Om de coronacrisis te overbruggen hebben Gimv en Top Brands via een lening ‘enkele miljoenen’ in het bedrijf gepompt. Hoeveel precies is onduidelijk. Parallel werkt Ellis een nieuw model uit. De keten baat al haar restaurants in eigen beheer uit. Mogelijk evolueert dat naar een hybride model, waarin zowel met eigen restaurants als met franchisenemers wordt gewerkt.

Ellis Burger voert ook nog altijd gesprekken met de bank(en) om eind dit jaar financieel van een propere lei te beginnen. Volgens onze informatie ligt de hamburgerketen bij de kredietinstellingen bij de afdeling ‘problematische kredietdossiers’.

Canetta richtte Ellis Burger in 2010 op met vier partners: David Claeys, Robin Manso, Yannick Berkvens en Amaury Hendrickx. De eerste drie stapten in 2013 al uit en lanceerden het luxefrietkraam Baraque Friture en de pizzaketen Otomat. Ellis Burger staat voor de betere hamburgers en gebruikt daar onder meer vlees van de West- Vlaamse kwaliteitsslager Hendrik Dierendonck voor.