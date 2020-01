Pizza Hut neemt hamburgerketen over

Habit Restaurants is het bedrijf boven de Habit Burger Grill-restaurants, een keten die in 50 jaar uitgroeide tot een bedrijf met 300 vestigingen. Op het menu staan gegrilde hamburgers, maar ook sandwiches en slaatjes.

Yum Brands heeft een akkoord bereikt met het bestuur van Habit over een overname. De restaurantreus biedt 14 dollar in cash per aandeel. Dat komt neer op een premie van 33 procent op de jongste slotkoers en een totale aankoopprijs van 375 miljoen dollar (335 miljoen euro).

Habit heeft 300 restaurants, deels eigen en deels van franchisenemers, verspreid over de VS en China. Yum Brands wil de formule waarschijnlijk ook in andere landen introduceren. 'Het concept heeft een significant wereldwijd groeipotentieel', klinkt het in een persbericht.